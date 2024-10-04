Лариса Бочиева выпущена из СИЗО

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Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста Ларисе Бочиевой, обвиняемой в создании ячейки экстремисткой организации.

Как писал "Кавказский узел", Лариса Бочиева (также упоминается в СМИ как Лариса Бачиева) была ранее заключена под стражу по обвинению в создании ячейки экстремистской организации "СССР"*, срок ее ареста не раз продлевался. Суд в Махачкале отказался допросить 20 из 35 свидетелей, которые проходили по делу об экстремистской организации, на суд оказывается давление обвинения и следствия, заявила Лариса Бочиева. Дело Бочиевой фальсифицировано, однако, чтобы добиться справедливого приговора, может потребоваться несколько лет судебных разбирательств, считает адвокат.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова"** и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

Обвиняемая в экстремизме Лариса Бочиева по решению суда выпущена из СИЗО № 1 Махачкалы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как следует из информации на сайте Верховного суда Дагестана, апелляционная жалоба поступила в суд 2 октября, заседание было назначено на сегодня. Судья Абдулнасир Асхабов отменил решение нижестоящего суда.

Напомним, экстремистскими признаны пять организаций "граждан СССР"*. Это "СССР"* Сергея Тараскина, основное наименование которого указано в перечне экстремистских организаций как "Союз Славянских Сил Руси"*. Затем "Совет граждан СССР"* Прикубанского округа города Краснодара. Далее "Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области"*. "Сообщество "граждан СССР"* с центром в Новокуйбышевске Самарской области, которое значится в перечне экстремистских организаций под основным названием "Граждане СССР"*. А также "Верховный Совет ТАССР"*, сообщил ранее "Кавказскому узлу" эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми, также в список экстремистских внесены еще несколько организаций, в названии которых упоминается аббревиатура СССР.

** внесено в реестр иноагентов.

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