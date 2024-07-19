Дагестанская активистка Бочиева заявила о давлении на суд

19 июля 2024, 17:53

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Суд в Махачкале отказался допросить 20 из 35 свидетелей, которые проходили по делу об экстремистской организации, на суд оказывается давление обвинения и следствия, заявила Лариса Бочиева. Дело Бочиевой фальсифицировано, однако, чтобы добиться справедливого приговора, может потребоваться несколько лет судебных разбирательств, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", стало известно, что суд в Махачкале продлил на три месяца меру пресечения в виде ограничения определенных действий Ларисе Бочиевой (ранее упоминалась также в СМИ как Бачиева). Бочиева была ранее заключена под стражу по обвинению в создании ячейки экстремистской организации "СССР"*. Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова"** и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

Сегодня в Кировском райсуде Махачкалы прошло очередное судебное заседание по делу Ларисы Бочиевой, обвиняемой в создании ячейки экстремистской организации.

"Это не первое заседание по делу. Уже почти заканчивается первый мой суд. У меня получается две статьи – 280 и 282 УК РФ. Сейчас идет суд <по статье об организации деятельности экстремистской организации - часть 1 статьи 282.2> Мне не дали ознакомиться с уголовным делом, заставили моего адвоката в 23.00 явиться и подписать, что я ознакомилась с 15 томам дела. Но помимо этого, ФСБ ждет окончания этого дела, чтобы еще одну статью мне вменить. В общем, дело двигается к концу. Уже допросили около 10 свидетелей, в том числе сотрудников ЦПЭ. Хотя было 35 свидетелей, но суд решил 20 свидетелей не опрашивать. Сегодня должны были допросить последнего свидетеля, который не явился. Прокурор выражала свое недовольство суду, что не смогли его принудительно привести в суд. Заседание отложили на 2 августа", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вину Бачиева полностью отрицает. "Исполком СССР никем не признавался экстремистской организацией. Никогда и никто нас не предупреждал, что наша деятельность может быть преступной", - рассказала она.

Экстремистскими признаны пять организаций "граждан СССР"*. Это "СССР"* Сергея Тараскина, основное наименование которого указано в перечне экстремистских организаций как "Союз Славянских Сил Руси"*. Затем "Совет граждан СССР"* Прикубанского округа города Краснодара. Далее "Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области"*. "Сообщество "граждан СССР"* с центром в Новокуйбышевске Самарской области, которое значится в перечне экстремистских организаций под основным названием "Граждане СССР"*. А также "Верховный Совет ТАССР"*, сообщил ранее "Кавказскому узлу" эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев.

Преступления нет, и в обвинительном заключении написано, что в рамках этого дела нет пострадавших, сзаявила Бочиева. "Мне ясно сказали, что дело связано с моей политической и гражданской позицией, мне сказали, что никто не разрешит сломать систему. Это мне говорили в лицо. Мне пришлось отказаться от адвоката – подруги своей. На 99% я сама себя защищаю. Мне дали адвоката по назначению, якобы уголовные дела не могут проводиться без адвоката. Но все что делает он – иногда задает вопросы свидетелям", – сказала она.

По словам Бочиевой, пожилая мать и больной отец нуждаются в ее помощи, но суд не разрешает посещать их. "Меру пресечения не изменили. Я так и не смогла попасть к матери в Белгородской области. Я так и не смогла выехать к ней, меня не пустили. А в Чечне у меня папа с четвертой стадией рака, меня и туда не пустили. Финансово помогать им я не могу, я сама не работаю. Я устроилась в санаторий "Каспий", проработала там 15 дней, меня вызвали и попросили написать заявление об увольнение. Я еле выживаю", - отметила Бочиева.

Она также рассказала о давлении прокуратуры и следствия в ходе заседаний.

Бывший адвокат Бочиевой Патимат Абдуллаева считает, что это дело полностью сфабриковано.

"Я почти 20 лет работаю адвокатом, но это уголовное дело пример полной деградации судебной власти. Здесь настолько очевидна незаконность возбуждения этого дела, что не о чем даже говорить. Бочиева, несмотря на все запугивания, до конца не признает вину. В разных городах России были организации "Граждан СССР"*, но никаких фактов об их связи друг с другом нет. И в деле нет таких фактов. Просто в самых разных городах оказались люди, которые являются сторонниками возрождения СССР. Пленум ВС России указал, что привлечь граждан по этой статье можно, если организация признана экстремистской по решению суда и совершены определенные действия после этого решения. Но в данном случае дагестанское движение "Исполком СССР" не признано экстремистским. Но следствие взяло и искусственно связало Бочиеву с признанной в 2019 году в Республике Коми террористической организацией "Союз славянских сил Руси"*. Но проблема в том, что нет никакой взаимосвязи между ними. Нет абсолютно никаких фактов в деле. Но никого это не волнует. Они просто ссылаются на показания свидетелей, которых запугали разными сроками", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, дело должно закончиться оправдательным приговором. "У меня несколько таких дел, но чтобы добиться оправдательного приговора, мы вынуждены бороться по 7-8 лет. Надеюсь, что и это дело закончится оправдательным приговором. При том что, как показывает практика, если суд и оглашает оправдательный приговор, вышестоящая инстанция находит повод для отмены решения. И так 3-4 круга проходит дело, чтобы добиться окончательного оправдания", - отметила она.

Эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев отмечает, что информации о деятельности "Исполкома СССР" крайне мало.

"Дело в том, что информации о том, чем конкретно занимались сторонники Бочиевой, у нас очень мало. В тех немногочисленных материалах дагестанских "граждан СССР"*, которые удавалось найти, антисемитской пропаганды замечено не было", - сказал он "Кавказскому узлу".

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми, также в список экстремистских внесены еще несколько организаций, в названии которых упоминается аббревиатура СССР.

** внесено в реестр иноагентов.

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