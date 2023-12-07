Аналитики не увидели антисемитского контекста в деле Бочиевой

07 декабря 2023, 14:02

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Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова" и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что суд в Махачкале продлил на три месяца меру пресечения в виде ограничения определенных действий Ларисе Бочиевой (ранее упоминалась также в СМИ как Бачиева). Бочиева была ранее заключена под стражу по обвинению в создании ячейки экстремистской организации "СССР"*.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

Бочиева пожаловалась на нарушение ее прав

Лариса Бочиева заявила, что у следствия нет доказательств в отношении нее по ее делу.

"Вина выражается в том, что я могла вести за собой народ, якобы хотела свою социальную значимость поднять. Но никаких доказательств у них нет. Во время самого первого суда по избранию меры пресечения следователь на вопрос о том, какие есть доказательства моей вины, ответил, что доказательств нет, есть только показания людей, которые проходят по этому делу. Вот так они строят мое обвинение", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие ей вменяет создание ячейки запрещенной организации и дальнейшее руководство ею, добавила она. "Якобы у нас были закрытые, конспиративные встречи, якобы я вела подрыв [государственного] строя России, призывала к беспорядкам, ведению антигосударственной политики", ­– сказала Лариса Бочиева.

Она заявила, что у нее не было связей с запрещенной организацией. "У меня был "Исполком СССР"*. Я просто собрала людей для создания общественной организации "Исполком СССР"*. Но меня обвиняют в том, что я имела связи с признанной в 2019 году в республике Коми "Союз славянских сил Руси"*, который возглавлял Тараскин. Я сразу говорю, что нет ни одного доказательства нашей связи. Ни в телефоне, ни в переписках, абсолютно нигде", – подчеркнула Бочиева.

Она пожаловалась, что после задержания ее поместили в СИЗО-1 Махачкалы, а потом отправили в карцер без объяснения причин.

"Не было никаких оснований для помещения в карцер. Меня, когда задержали в Белгороде, сделали это очень жестко, как будто какого-то террориста задерживают", – сказала Бочиева.

По ее словам, после задержания сотрудники разных силовых ведомств спорили между собой кто ее заберет. По прибытию в Дагестан она отвергла свою вину, после чего на нее стали оказывать давление.

"Они хотели добиться частичного признания вины. Но я не признала вину. Меня поместили в СИЗО-1 Махачкалы, каждый раз составляли на меня протокол, когда выводили из камеры, оскорбляли, задевали честь, всячески оказывали давление. Там еда была, которую словами не описать. Не принимали передач от дочки, не давали писать жалобы. Терапевт меня с давлением 200 засунул в карцер, хотя никаких оснований не было", – пожаловалась Лариса Бочиева.

Также она заявила, что ей не предоставляли возможности помыться, не давали книги и не водили на прогулки. "Громко включали религиозное радио так, то друг друга не было слышно. Когда поднималось давление, просили вызвать скорую, но нам просто швыряли таблетку на пол и все. Вот какие условия там были. 3 апреля меня прямо из карцера выпустили на свободу, но пытались забрать банковскую карту, наличные 2900 рублей. Потом уже был домашний арест четыре с лишним месяца, потом разрешили выходить на два часа. Сейчас продлили домашний арест до начала марта", – рассказала Бочиева.

Она отметила, что после выхода из карцера, она подала жалобу. "Жалобу я подавала и в СИЗО-1, и в прокуратуру, И [омбудсмену России Татьяне] Москальковой и омбудсмену Дагестана. От прокуратуры нет ответа, от Москальковой приехала делегация, записала нарушения, обещали позвонить через 2-3 дня, но больше не связывались со мной. Кроме этого пришло от СИЗО-1 письмо, что описанные мною доводы и жалобы не нашли подтверждения", – сообщила Бочиева.

Она пожаловалась, что на прошедшем 5 декабря судебном заседании ее адвокату не дали слова и не позволили подать ходатайство. "Суд фактически не дал нам подавать ходатайство, которое, по нашему мнению, может сломить ход дела. Следующее заседание назначено на 21 декабря. Я так понимаю суд будет длиться годами", – заявила жительница Дагестана.

По ее словам, силовики воспользовались ситуацией и заставили ее мужа отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. "Он был моим заместителем в общественной организации. Его объявили в розыск и потом заставили уехать туда, в противном случае обещали посадить. У мужа не был иного решения", – сказала Бочиева.

Дело Бочиевой напомнило о других делах левых радикальных движений

Случаи преследования сторонников "граждан СССР"* были в нескольких регионах Северного Кавказа, отметил эксперт Исследовательского центра "Сова" Михаил Ахметьев.

"За последний год сообщения о преследовании "граждан СССР"* в уголовном порядке поступали по меньшей мере из 15 регионов России, из них только три – Дагестан, Карачаево-Черкесия и Краснодарский край – на юге страны. Преследуют их по разным статьям, в том числе традиционно по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к экстремистской деятельности", статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма", статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды". Тех, кто входил, по мнению следствия, в ранее запрещенные организации – по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Бочиевой особо не отличается от дел, которые возбуждали ранее в отношении "граждан СССР"*, добавил Ахметьев.

Экстремистскими признаны пять организаций "граждан СССР"*. Это "СССР"* Сергея Тараскина, основное наименование которого указано в перечне экстремистских организаций как "Союз Славянских Сил Руси"*. Затем "Совет граждан СССР"* Прикубанского округа города. Краснодара. Далее "Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области"*. "Сообщество "граждан СССР"* с центром в Новокуйбышевске Самарской области, которое значится в перечне экстремистских организаций под основным названием "Граждане СССР"*. А также "Верховный Совет ТАССР"*.

Из новых тенденций можно отметить тот факт, что не обошли "граждан СССР"* преследования по новым статьям, введённым в 2022 году, таким как статья о фейках про армию, статья о повторной дискредитации военных и статья о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, рассказал специалист.

Сторонники запрещенных организаций часто проявляют признаки антисемитизма, добавил он. "Граждане СССР"* интересуются запутанными конспирологическими теориями, которые нередко (но не всегда) в большей или меньшей степени содержат антисемитский компонент. В "Совете граждан СССР"* Прикубанского округа Краснодара, который возглавляла Марина Мелихова, явно культивировался агрессивный антисемитизм", – обратил он внимание.

Это привело к истории с покушением на раввина, за подготовку которого Зою Малову в 2021 году приговорили к шести годам заключения, а Александра Дударенко в 2022 году направили на принудительное лечение, напомнил Ахметьев.

"Есть и примеры сообществ "граждан СССР"*, в которых антисемитизм играет незначительную роль, либо незаметен вообще – члены таких организаций больше сконцентрированы на играх в "Верховные советы" и спорах о том, как им поделить "активы СССР"*. [Относительно деятельности дагестанских "граждан СССР"*] – в очень небольшом числе их материалов, которые удалось найти в интернете, никаких намеков на антисемитизм не было. В то же время в концепции "СССР"* Тараскина в целом антисемитский мотив присутствовал", – рассказал аналитик.

По имеющейся информации, "исполком" Бочиевой еще в 2019-2020 годах поддерживал отношения не с "СССР"* Тараскина, а с "Верховным советом СССР"* Валентины Реуновой. Это другое сообщество "граждан СССР"*, которое Тараскина не признавала, отметил Ахметьев.

В Дагестане не ведется специфическая борьба против упомянутых запрещенных организаций, заявил заместитель главреда дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Она ведется в рамках того противодействия, которое идет по линии отделов по борьбе против экстремизма по всей стране. В этом плане Лариса Бочиева – такая мишень для дагестанских структур, потому что до того, как попасть в похожую по названию организацию, она была активным общественным деятелем и в принципе это оказалось таким поводом, который позволил заняться ею более усердно и пресечь ее активность", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов также отмечает, что в деятельности "граждан СССР"* в Дагестане не было признаков антисемитизма. "[Беспорядки в аэропорту] я бы оценил как акт антисионизма, а не акт антисемитизма. В принципе это единичный такой фрагмент, который не имел продолжения. <…> Запрещенные организации не отличались какими-то антисемитскими заявлениями или действиями [в Дагестан]", – отметил он.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. На 18 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 412 человек, обвиняемых в правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в аэропорту.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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