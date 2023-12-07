Лариса Бочиева. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/p/B7nKAhwCdAm/

07 декабря 2023, 09:54

Суд продлил меру пресечения Ларисе Бочиевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале продлил на три месяца меру пресечения в виде запрета определенных действий Ларисе Бочиевой, обвиняемой в создании ячейки экстремистской организации и переведенной ранее из-под стражи под домашний арест.

Как информировал "Кавказский узел", 14 апреля стало известно, что суд в Дагестане согласился освободить под домашний арест Ларису Бочиеву (упоминалась также в СМИ как Бачиева), которая была ранее заключена под стражу по обвинению в создании ячейки экстремистской организации.

Кировский районный суд Махачкалы на три месяца продли запрет определенных действий Ларисе Бочиевой – до 10 февраля, передала сегодня в своем телеграм-канале дагестанская газета "Черновик".

Напомним, Бочиева обвинена в организации деятельности экстремистской организации "СССР"*. По версии следствия, Бочиева вместе с жителями Дагестана Татьяны Фоминой и Зайнуллой Абдуллаевым с 23 октября 2020 года по 12 марта 2022 года организовывали деятельность исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР"* – структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения "СССР"*.

Люди, считающие себя гражданами СССР, – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, пояснил 6 марта корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – отметил он.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жительница Карачаево-Черкесии арестована по делу о вербовке в "СССР"*", "Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме", "Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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