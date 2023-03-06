Журналисты назвали непопулярными в Дагестане идеи сторонников "СССР"*

06 марта 2023, 19:03

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Идеи сторонников запрещенной экстремистской организации "СССР"* в Дагестане непопулярны, указали дагестанские журналисты, комментируя уголовное дело о ячейке "СССР"* в Махачкале. Те, кто до сих пор считает себя гражданами Советского союза, не имеют отношения к коммунистам, отметил правозащитник Александр Верховский.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля СКР сообщил, что Главное следственное управление по СКФО завершило расследование двух уголовных дел жителей Дагестана Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, обвиненных в организации и участие в деятельности экстремистской организации "СССР"*.

По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года Фомина и Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР" - структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения "СССР". С 23 октября 2020 года по 12 марта 2022 года они совместно с Ларисой Бочиевой ("Кавказскому узлу" женщина представлялась в августе 2020 года как Лариса Бачиева) организовывали деятельность исполнительного комитета этой организации, считает следствие. Бочиевой предъявлено заочное обвинение, она объявлена в федеральный розыск.

Ни Татьяна Фомина, ни Зайнулла Абдуллаев не были известны в Дагестане, и само движение "СССР"* также не приобрело особую известность в публичном пространстве республики, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Сторонники этого движения считают, что СССР как государство было ликвидировано незаконно, и ищут для этого юридические основания, напомнил он. "Это движение известно тем, что активисты поднимали эти вопросы. Они заявляли, что они якобы являются гражданами СССР, который не ликвидирован, что они якобы не признают Российскую Федерацию. Но я думаю, что они признавали и жили на территории России, и пользовались услугами, которые полагаются гражданам России", - пояснил Идрис Юсупов.

Параллельно сторонники "СССР"* пытались создать «квазигосударственные органы», а также выдавали соратникам "какие-то справки и документы", отметил он. «Их деятельность во многом была и в виртуальной среде. Реальными митингами, действиями демонстрациями либо манифестациями, по крайней мере в Дагестане, их участники не отличались», - рассказал журналист.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что ни Фомина, ни Абдуллаев не были известны на территории Дагестана. При этом, по его словам, есть различные организации, которые имеют в названии аббревиатуру государства СССР, они объединены общей символикой «Союза Советских Социалистических Республик».

"Все эти организации были признаны экстремистскими, потому что многие из движения "СССР"* не признают российские паспорта, не признают российские деньги, не признают институты существующей власти России и говорят, что СССР продолжает свою деятельность", - отметил Магомедов.

Каких-либо массовых акции сторонники данного движения в Дагестане не проводили, однако в редакцию «Черновика» приходили люди, заявляющие, что СССР до сих пор существует, сказал он. "К нам в редакцию время от времени приходили люди, которые заявляли о том, что СССР существует, Россия не существует, но не больше, чем это [утверждали]. Это было маргинальное движение, которое не совсем хорошо разбирается в основных юридических нормах, регулирующих государственную, межгосударственную деятельность", - пояснил Магомедов.

Журналист предположил, что сторонники "СССР"* - люди немолодые и "уставшие от российской действительности". "Люди, которые с СССР связывали все свои лучшие годы и лучшие мечты. Было понятно, что для них это какая-то надежда, что СССР вот-вот возродится, и они будут жить, как раньше", - сказал заместить главного редактора «Черновика».

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, и они объединяются в различные организации, сообщил руководитель правозащитной организации «Сова-центр»** Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. "Иногда эта аббревиатура не расшифровывается в своем значении, а сочиняются иные названия типа «славная Русь» и тому подобное. И участники этих организаций в большинстве своём не коммунисты, и их «волшебный СССР» порой имеет мало общего с реальным", - пояснил Верховский.

25 декабря 2021 года суд в Краснодаре приговорил к шести годам заключения 70-летнюю сторонницу организации "Граждан СССР"* Зою Малову. По версии следствия, Малова и житель Кубани Александр Дударенко намеревались убить главу еврейской общины Краснодара Юрия Ткача. Исполнителю они обещали влиятельный статус в подразделении своей организации. Они сообщили данные предполагаемой жертвы, его адрес, передали фотографию и канцелярский нож. Силовики инсценировали убийство и задержали заказчиков 21 сентября 2020 года. Позднее 60-летний Александр Дударенко был признан невменяемым.

Что касается приговора Маловой в Краснодаре, то там имело место и обвинение в покушении на убийство, отметил правозащитник. "Они собирались убить местного раввина. До этого они выясняли его сущность. Беседовали с ним... А потом для него хотели нанять киллера, в роли которого выступил оперативник ФСБ", - сказал Верховский.

Однако, по его мнению, это нетипичная ситуации для тех, кто считает себя гражданами СССР. "Обычно их привлекают за экстремизм и призывы к вооруженному мятежу. Они рассылают письма или лично призывают чиновников и военнослужащих «вспомнить присягу СССР», или тех, кто младше, [призывают] принести присягу на верность СССР. И свергнуть, по их мнению, неправильное правительство.. За это их сажают", - указал правозащитник.

Наряду с этим они пытаются создать параллельные властные структуры, добавил он. "Так как, по их мнению, юридически Советский союз существует, но органы власти его разрушены, то надо их восстановить. Для этого проводят выборы в советы народных депутатов. Такие истории есть в разных регионах России. Поэтому по «гражданам СССР»* сейчас много уголовных дел", - сказал Верховский.

Напомним, межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми. Организация была создана в 2010 году 25-летним уроженцем Душанбе Сергеем Тараскиным, который объявил себя врио президента СССР. Организация, возглавляемая Тараскиным, начала выдавать участникам "паспорта СССР". В марте 2018 года ФСБ возбудила дело из-за призывов к экстремизму, в рамках которого арестовали называющего себя "полпредом президента СССР" Андрея Злоказова, члена подразделения этой организации. Поводом стала переписка с военнослужащими Минобороны и сотрудниками Росгвардии, в которой Злоказов требовал создать отряды самообороны против власти, сообщило 19 августа 2019 года РБК.

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* экстремистская организация, запрещенная в России судом.

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