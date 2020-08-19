Бачиева озвучила подробности обысков у сторонников СССР в Дагестане

19 августа 2020, 14:50

Изъятие документов и обыски у руководителя "Исполкома ДАССР" Ларисы Бачиевой имеют политическую подоплеку, заявил журналист Магомед Магомедов. Бачиева привлекла внимание силовиков участием в протестных акциях, а только затем они заинтересовались "Исполкомом ДАССР", считает политолог Эдуард Уразаев.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли с обыском в офис организации "Исполком ДАССР", которую возглавляет активистка Лариса Бачиева, называющая себя председателем Совета министров Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.

В ходе обыска 17 августа были изъяты все электронные носители информации и все документы, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Лариса Бачиева. Был осмотрен не только кабинет Бачиевой, но и ее автомобиль, причем силовики изъяли из машины личные вещи активистки и зарегистрированное ружье, которое Бачиева, по ее словам, хотела отвезти в ремонт.

Силовики объяснили свои действия не каким-либо уголовным или административным делом, а проверкой некоей оперативной информации, отметила Лариса Бачиева.

Силовики уже проявляли интерес к автомобилю Бачиевой. В апреле они изъяли машину, заявив, что ее номера нужно проверить на подлинность. Экспертиза показала, что эти претензии были необоснованными, однако во время процедуры осмотра автомобиля 17 апреля были задержаны пять человек, сопровождавших Бачиеву. На одного из них, Джамбулата Гасанова, был составлен протокол о неподчинении полиции. МВД Дагестана опубликовало видео, как Гасанов во время потасовки с силовиками ударяется головой об стол, но за кадром осталось то, что этому предшествовало. Сам Гасанов объяснил, что перед показанным на видео силовики применили к нему физическое насилие, и у него были сильные боли. Суд оправдал его.

"Исполком ДАССР" - малоизвестная организация, сторонники которой не признают крушения СССР и считают действующими паспорта и другие документы, выданные при советской власти, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

Журналист отметил, что организация никак не связана с КПРФ или партией "Коммунисты России", поскольку "Исполком ДАССР", по его словам, "маргинальное движение". Магомедов считает, что преследование носит политический характер. Он указал на то, что ранее сторонники "Исполкома ДАССР" провели несанкционированный автопробег с флагами СССР.

В марте полиция Махачкалы преградила путь участникам автопробега под флагами СССР и задержала шесть активистов. Правоохранители указали, что участники автопробега не получали разрешения на проведение акции. Активисты планировали приурочить автопробег к годовщине референдума о сохранении СССР, который прошел 17 марта 1991 года. Планировалось, что колонна машин с символикой СССР доедет до Каспийска и Буйнакска, сообщили 15 марта "Кавказ.Реалии". В акции участвовала и Лариса Бачиева, следует из фотографий, которыми сопровождается публикация.

Лариса Бачиева ранее была активисткой движения в поддержку главы Дагестана в 2013-2017 годах Рамазана Абдулатипова, а затем участвовала и в различных протестных акциях, указал политолог Эдуард Уразаев. "Значимой информации о ее связях с левыми партиями - КПРФ и "Коммунисты России" - нет", - отметил он, указав на политический характер преследования Бачиевой.

Организации, которые, подобно "Исполкому ДАССР", настаивают на нелегитимности распада Советского Союза, существуют и в других регионах, добавил Уразаев. "Они проявили себя в других регионах раздачей или продажей паспортов СССР и призывами не платить за услуги ЖКХ и по кредитам, ссылаясь на законы распавшегося в 1991 году государства", - отметил политолог.

16 августа 2019 года суд в Коми признал экстремистским и запретил на всей территории России созданный за девять лет до этого "Союз славянских сил Руси" (СССР), который призывал к захвату власти. Свои претензии на руководство страной сторонники движения обосновывали тем, что де юре, по их мнению, Советский Союз все еще существует, сообщило 19 августа 2019 года "Радио Свобода".

Напомним, что Лариса Бачиева участвовала в акциях против уголовного преследования дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Так, 25 июня вместе с коллегой Гаджиева Идрисом Юсуповым она провела в Махачкале семь одиночных пикетов. Несколько лет Бачиева вместе с активистами махачкалинского движения "Город наш" борется и за сохранение озера Ак-Гёль. В середине июля 2019 года она провела ряд одиночных пикетов на площади Махачкалы, чтобы обратить внимание главы Дагестана Владимира Васильева на проблемы озера. Еще более известным сторонником идеи о том, что СССР юридически существует до сих пор, является осетинский оперный певец и активист Вадим Чельдиев. Он называет себя гражданином СССР и считает необязательной оплату услуг ЖКХ, говорится в публикации BBC от 20 апреля. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Вадиме Чельдиеве.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".