Чельдиев Вадим

20 апреля 2020, 17:22

Оперный певец и хореограф, заслуженный артист Северной Осетии. Гражданский активист. Арестован 17 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. 20 апреля во Владикавказе на акции протеста участники потребовали его освобождения.

Митинг против самоизоляции

17 апреля 2020 года в социальных сетях появились сообщения о задержании Вадима Чельдиева. За несколько дней до этого на него в Северной Осетии было заведено уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» . После задержания Чельдиев был этапирован в Северную Осетию. Сопровождавшие его сотрудники полиции утверждают, что по пути из Минеральных Вод во Владикавказ он напал на одного из полицейских и нанес ему два удара по голове, что может усугубить обвинение .

В своем Facebook Чельдиев призывал жителей Северной Осетии саботировать режим самоизоляции, уверяя, что пандемии коронавируса не существует, а власти республики «специально нагнетают обстановку, чтобы ограбить народ». Также он планировал на 20 апреля собрать митинг возле дома правительства во Владикавказе .

В итоге утром 20 апреля несколько сотен человек вышли во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции. Они также потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и роспуска парламента. Режим самоизоляции - оптимальный способ не допустить распространения вируса, объяснил собравшимся глава республики и пообещал сегодня участникам схода, что поможет задержанному Вадиму Чельдиеву в поиске адвоката. Битаров покинул площадь под свист собравшихся и крики «В отставку!».

Акция против "Электроцинка"

Ранее Вадим Чельдиев запомнился своим выступлением на митинге против завода “Электроцинк” в октябре 2018 года, напомнил сегодня Алан Цхурбаев, автор блога на "Кавказском узле" "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева". “Очень хочу понять что всё-таки люди собираются сказать главе? Или опять всё "чаепитием" закончится, как на знаменитом митинге против “Электроцинка”, где тоже Чельдиев зажигал?”– написал Цхурбаев в своем посте "За какую идею сейчас вяжут людей во Владикавказе?".

В октябре 2018 года Чельдиев был одним из инициаторов и участников митинга против работы «Электроцинка». Один из участников митинга обратился к Путину с просьбой закрыть завод, заявив: «Мы тот контингент людей, которые всегда голосовали и выбирали вас». Вадим Чельдиев прервал его словами: «Кроме меня», - добавляя под смех присутствующих: «Давайте честно, здесь никто за вас не голосовал и не будет никогда за вас голосовать».

4 марта 2020 года Чельдиев пришел вместе с другими активистами на заседание по делу о смерти в отделе полиции владикавказца Владимира Цкаева. 11 марта 2019 года был задержан в Москве, московских силовиков интересовали его политические взгляды и партийная принадлежность.

Движение "Ирон Зиу"

В 2016 году Чельдиев прервал карьеру в Петербурге и вернулся во Владикавказ. Для помощи нуждающимся семьям и талантливым детям организовал благотворительное движение «Ирон Зиу». Давал концерты в пользу движения, которому первое время помогали многие .

Однако уже в феврале 2019 года Чельдиев заявил о приостановлении деятельности движения на два месяца из-за отсутствия пожертвований . А 16 августа этого же года Вадим Чельдиев сообщил, что больше не будет принимать участие в благотворительных проектах в Северной Осетии.

«Бунтовать я не смог, у меня не получилось. Страницу нашу в Instagram заблокировали, а все, что можно было забрать, у меня забрали. Всем остальным, что у меня есть, я делиться более не намерен… Вы знаете, где находится дом правительства...» - заявил Чельдиев .

Взгляды

По утверждению Чельдиева, его герой – Иосиф Сталин . Его страна – Советский Союз . В 2016 году он поддерживал Битарова: «Я верю в нашего нового главу Вячеслава Битарова. Честно, не помню, чтобы подобные позитивные сдвиги происходили в республике ранее. Я горжусь таким старшим! Уверен, что у него все получится. Наше дело встать с ним рядом во благо Родины!» , а позже передавал ему откровенные угрозы: ««Вячеслав Зелимханович, вы должны знать: люди давно хотят вашей крови и крови ваших родных» .

Биография

Вадим Чельдиев родился в 1981 году во Владикавказе. Осетин .

Закончил Владикавказское училище искусств имени Валерия Гергиева, Академию молодых певцов Мариинского театра и Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

Баритон. Выступал на сценах «Санктъ-Петербургъ Опера», Михайловского театра. Принимал участие в проекте «Опера всем», в концертном исполнении оперы «Дитя и волшебство» в Филармонии имени Шостаковича. Солист Мариинского театра. Лауреат многих международных конкурсов. Финалист конкурса имени Муслима Магомаева. Заслуженный артист Северной Осетии . Художественный руководитель музыкального проекта «Моей стране» .

Женат, имеет сына.

Примечания