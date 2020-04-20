20 апреля 2020, 17:22
Чельдиев Вадим
Оперный певец и хореограф, заслуженный артист Северной Осетии. Гражданский активист. Арестован 17 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге. 20 апреля во Владикавказе на акции протеста участники потребовали его освобождения.
Митинг против самоизоляции
17 апреля 2020 года в социальных сетях появились сообщения о задержании Вадима Чельдиева. За несколько дней до этого на него в Северной Осетии было заведено уголовное дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» 1. После задержания Чельдиев был этапирован в Северную Осетию. Сопровождавшие его сотрудники полиции утверждают, что по пути из Минеральных Вод во Владикавказ он напал на одного из полицейских и нанес ему два удара по голове, что может усугубить обвинение 2.
В своем Facebook Чельдиев призывал жителей Северной Осетии саботировать режим самоизоляции, уверяя, что пандемии коронавируса не существует, а власти республики «специально нагнетают обстановку, чтобы ограбить народ». Также он планировал на 20 апреля собрать митинг возле дома правительства во Владикавказе 3.
В итоге утром 20 апреля несколько сотен человек вышли во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции. Они также потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и роспуска парламента. Режим самоизоляции - оптимальный способ не допустить распространения вируса, объяснил собравшимся глава республики и пообещал сегодня участникам схода, что поможет задержанному Вадиму Чельдиеву в поиске адвоката. Битаров покинул площадь под свист собравшихся и крики «В отставку!».
Акция против "Электроцинка"
Ранее Вадим Чельдиев запомнился своим выступлением на митинге против завода “Электроцинк” в октябре 2018 года, напомнил сегодня Алан Цхурбаев, автор блога на "Кавказском узле" "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева". “Очень хочу понять что всё-таки люди собираются сказать главе? Или опять всё "чаепитием" закончится, как на знаменитом митинге против “Электроцинка”, где тоже Чельдиев зажигал?”– написал Цхурбаев в своем посте "За какую идею сейчас вяжут людей во Владикавказе?".
В октябре 2018 года Чельдиев был одним из инициаторов и участников митинга против работы «Электроцинка». Один из участников митинга обратился к Путину с просьбой закрыть завод, заявив: «Мы тот контингент людей, которые всегда голосовали и выбирали вас». Вадим Чельдиев прервал его словами: «Кроме меня», - добавляя под смех присутствующих: «Давайте честно, здесь никто за вас не голосовал и не будет никогда за вас голосовать».
4 марта 2020 года Чельдиев пришел вместе с другими активистами на заседание по делу о смерти в отделе полиции владикавказца Владимира Цкаева. 11 марта 2019 года был задержан в Москве, московских силовиков интересовали его политические взгляды и партийная принадлежность.
Движение "Ирон Зиу"
В 2016 году Чельдиев прервал карьеру в Петербурге и вернулся во Владикавказ. Для помощи нуждающимся семьям и талантливым детям организовал благотворительное движение «Ирон Зиу». Давал концерты в пользу движения, которому первое время помогали многие 4.
Однако уже в феврале 2019 года Чельдиев заявил о приостановлении деятельности движения на два месяца из-за отсутствия пожертвований 5. А 16 августа этого же года Вадим Чельдиев сообщил, что больше не будет принимать участие в благотворительных проектах в Северной Осетии.
«Бунтовать я не смог, у меня не получилось. Страницу нашу в Instagram заблокировали, а все, что можно было забрать, у меня забрали. Всем остальным, что у меня есть, я делиться более не намерен… Вы знаете, где находится дом правительства...» - заявил Чельдиев 6.
Взгляды
По утверждению Чельдиева, его герой – Иосиф Сталин 7. Его страна – Советский Союз 8. В 2016 году он поддерживал Битарова: «Я верю в нашего нового главу Вячеслава Битарова. Честно, не помню, чтобы подобные позитивные сдвиги происходили в республике ранее. Я горжусь таким старшим! Уверен, что у него все получится. Наше дело встать с ним рядом во благо Родины!» 9, а позже передавал ему откровенные угрозы: ««Вячеслав Зелимханович, вы должны знать: люди давно хотят вашей крови и крови ваших родных» 10.
Биография
Вадим Чельдиев родился в 1981 году во Владикавказе. Осетин 11.
Закончил Владикавказское училище искусств имени Валерия Гергиева, Академию молодых певцов Мариинского театра и Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.
Баритон. Выступал на сценах «Санктъ-Петербургъ Опера», Михайловского театра. Принимал участие в проекте «Опера всем», в концертном исполнении оперы «Дитя и волшебство» в Филармонии имени Шостаковича. Солист Мариинского театра. Лауреат многих международных конкурсов. Финалист конкурса имени Муслима Магомаева. Заслуженный артист Северной Осетии 12. Художественный руководитель музыкального проекта «Моей стране» 13.
Женат, имеет сына.
Примечания
- В Советском Союзе коронавируса нет // Би-би-си, 20 апреля 2020 года
- Сторонники СССР нарушили самоизоляцию // Коммерсант, 20 апреля 2020 года
- Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста // РИА «Карачаево-Черкесия», 7 апреля 2020 года
- "Кто-то должен гореть" // Настоящее время, 31 марта 2019 года
- В Северной Осетии «Ирон зиу» приостановил работу из-за нехватки денег // РИА "Регион онлайн", 14 февраля 2019 года
- Вадим Чельдиев сворачивает благотворительную деятельность. Виновными в этом он называет власти Северной Осетии // Основа, 16 августа 2019 года
- Вадим Чельдиев: Россия переживет кризис, если деятели культуры станут врачами // Петербургский авангард, 3 июня 2015 года
- В Советском Союзе коронавируса нет // Би-би-си, 20 апреля 2020 года
- Вадим Чельдиев: «С возрастом ничего не меняется, я такой же лентяй, каким был» // Ossetia News, 26 декабря 2016 года
- «Пандемии нет»: певец из Северной Осетии созывает митинг протеста // EADaily, 6 апреля 2020 года
- В Советском Союзе коронавируса нет // Би-би-си, 20 апреля 2020 года
- В 2019 году отказался от звания в знак протеста против пенсионной реформы - В Советском Союзе коронавируса нет // Би-би-си, 20 апреля 2020 года
- Вадим Чельдиев: «С возрастом ничего не меняется, я такой же лентяй, каким был» // Ossetia News, 26 декабря 2016 года