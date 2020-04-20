Полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных во время протеста

20 апреля 2020, 21:33

Стихийная акция, которая началась сегодня во Владикавказе, завершилась, все участки протеста разошлись. Задержано 69 человек, сообщили в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики разогнали сегодня во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии, с площади Свободы. Однако противостояние продолжилось на соседней площади Штыба. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер.

Несанкционированный митинг во Владикавказе завершился, все разошлись, передал корреспондент «Кавказского узла» в 20.57 мск сообщение пресс-службы МВД Северной Осетии. Сотрудники полиции собирают информацию о событии: пока неизвестно, сколько сотрудников правоохранительных органов пострадало в ходе сегодняшних столкновений с протестующими.

Задержано 69 человек, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ОВД по Владикавказу.

Последние участники стихийной акции стали расходиться с площади Штыба около 20.00, сообщил автор блога "Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева" на "Кавказском узле". "Последние люди уходят с площади. По их словам, они ждут от Битарова (глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. - Прим. "Кавказского узла") завтра каких-то послаблений по режиму самоизоляции. Надеются, что карантин снимут", - говорится в материале блогера "Коронамитинг во Владикавказе (обновляется)".

Во время протеста на площади Штыба находилось около 100 человек, передал корреспондент «Кавказского узла», который присутствовал на площади, когда проходила акция. Когда силовики начали оттеснять участников акции с площади, между протестующими и силовиками произошло столкновение, а в сторону силовиков были брошены бутылки и камни, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

"Ремонт действительно идет на площади Свободы, и эти булыжники сегодня летели (во время акции протеста)", - также сообщается в материале блогера "Коронамитинг во Владикавказе (обновляется)".

Площадь Свободы, на которой протестующие собрались изначально, находится на ремонте, но из-за сегодняшнего митинга работы пришлось прервать, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из рабочих.

«Я понимаю людей, но я не сторонник вот так решать что-то, я думаю надо по-другому, культурно. И это небезопасно. Я противник того, что всех заставили находиться дома (в самоизоляции). Зачем всех изолировать дома? Тогда пусть платят им, чтобы людям было, что есть. Я работаю, но они-то не работают. Я думаю, надо их выслушать и дать им это», - заявил рабочий.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка об инициаторе сегодняшней акции Вадиме Чельдиеве.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".