Активисты добились уступок от властей Северной Осетии

20 апреля 2020, 20:14

Глава Северной Осетии на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. Участники схода покинули площадь Штыба во Владикавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики разогнали сегодня во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После разгона протестующих на площади Свободы противостояние продолжилось на соседней площади Штыба.

Власти Северной Осетии заверили, что будут помогать тем, кто остался без денег из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. "За столом переговоров Вячеслав Битаров выслушал все требования митингующих. Руководитель республики заверил, что малоимущим жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь. Для этого работают все профильные ведомства", - говорится в сообщении на сайте правительства Северной Осетии.

К 19.00 протестующие разошлись с площади Штыба, констатировал автор видео, опубликованного в 19.19 мск в Telegram-канале Ossetia News. На видео кордон полиции преграждает мост рядом с площадью Штыба. Вокруг довольно много людей, но они рассредоточены и просто прохаживаются или стоят, беседуя друг с другом. В кадре силовик жестами показывает нескольким молодым людям, что они должны отойти дальше от проезжей части, и те подчиняются.

Протестующие не хотели расходиться с площади Штыба. Самых активных из них силовики отводили в сторону по одному, утверждается в публикации в Telegram-канале Readovka от 19.07 мск.

После разгона протестующих с площади Свободы, их продолжают задерживать по всему городу. "Экипажи ППС и ДПС преследуют определенные машины. После того, как их удается остановить, пассажиров жестко винтят и увозят", говорится в публикации, сделанной в том же Telegram-канале в 17.39 мск.

"Кавказский узел" не располагает официальной информацией о задержаниях протестующих. На сайте МВД Северной Осетии к 19.50 мск 20 апреля не появилось данных о сегодняшней акции во Владикавказе и ее последствиях.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка об инициаторе сегодняшней акции Вадиме Чельдиеве.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".