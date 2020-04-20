Активисты во Владикавказе продолжили протесты на площади Штыба. Фото Эмма Марзоева для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 19:01

Активисты во Владикавказе продолжили протесты на площади Штыба

После того, как силовики вытеснили протестующих с площади Свободы, активисты продолжили протест на площади Штыба, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", силовики разогнали несколько сотен противников режима самоизоляции, собравшихся сегодня на площади Свободы во Владикавказе. Активисты добиваются отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Часть протестующих задержали.

Около ста участников акции протеста, разогнанной силовиками на площади Свободы, перешли на площадь Штыба, туда же подтянулись силовики в бронежилетах, с шлемами и щитами. Силовики и протестующие стоят друг против друга, передал в 18.55 мск корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Силовики на площади Свободы во Владикавказе 20 апреля 2020 года. Скрин видео https://t.me/yugmbkmedia/5285ОМОН перекрыл вход на площадь Свободы и "просто стоит", а часть людей осталась и наблюдает за силовиками, говорится в публикации Telegram-канала "Юг. МБХ медиа". Кроме того, на этом канале опубликовано видео, на котором силовики на площади Свободы сопровождают хромающего коллегу.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об инициаторе сегодняшней акции Вадиме Чельдиеве.

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии и о числе инфицированных в республике можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Защита заявила о запугивании ингушского активиста", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей", "Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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