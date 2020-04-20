Владикавказские активисты полностью вытеснены с площади

20 апреля 2020, 18:34

Силовики разогнали всех протестующих с площади перед Домом правительства Северной Осетии, но задержания продолжаются, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" сообщал, что акция протеста против режима самоизоляции собрала несколько сотен человек. Они потребовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Требование полиции разойтись было проигнорировано, после чего силовики начали разгон акции, задерживая при этом все новых протестующих.

Всех протестующих вытеснили с площади, но задержания продолжаются, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Площадь Свободы полностью зачищена. Продолжаются задержания уже за ее пределами", - говорится в публикации Telegram-канала издания "Юг. МБХ медиа".

Подробнее о режиме самоизоляции в Северной Осетии можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".