Силовики продолжили задержания протестующих во Владикавказе. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 18:17

Силовики продолжили задержания протестующих во Владикавказе

Несколько человек задержаны в ходе разгона протестующих у Дома правительства Северной Осетии, в их числе женщина, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Кавказский узел" писал, что акция протеста против режима самоизоляции собрала несколько сотен человек. Инициатора "народного схода" Вадима Чельдиева и других активистов задержали. Требование полиции разойтись было проигнорировано, после чего силовики начали вытеснять протестующих.

На площади Свободы начались новые задержания. В числе нескольких задержанных есть женщина, передал корреспондент "Кавказского узла" в 17.48 мск.

Скриншот публикации https://t.me/ossetiaFB/14916Активистов почти полностью оттеснили с площади Свободы, оставшихся выхватывают из толпы люди в гражданской одежде. "Тех, кто остался на площади, жестко гасят дубинками", - говорится в сегодняшнем сообщении Telegram-канала "Осетия". Там также говорится, что въезд во Владикавказ перекрыт, чтобы к протестующим не присоединились жители окрестных сел.

В Северной Осетии, как и в других регионах России, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Силовики приехали с обыском к участнику мартовского митинга в Магасе", "Ингушский активист заявил о слежке силовиков", "Уроженка Назрани сообщила об угрозах силовиков на допросе в колонии".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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