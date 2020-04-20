Сотрудники полиции в защитных масках. Владикавказ, 20 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 17:27

Полиция потребовала от протестующих во Владикавказе разойтись

Силовики напомнили собравшимся на площади Свободы во Владикавказе о режиме самоизоляции и начали вытеснять их с площади.

Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии по призыву активиста Вадима Чельдиева. Сам он задержан. Силовики оттеснили протестующих от Дома правительства. Инициативная группа после переговоров с властями призвала собравшихся разойтись, но они не сделали этого.

Полицейский через мегафон напомнил об ограничениях, введенных в республике из-за коронавируса, и ответственности за нарушение режима самоизоляции. Он попросил всех разойтись. "Мы хотим вас предостеречь", - отметил силовик, пояснив, что власти беспокоятся о здоровье граждан. Протестующие не отреагировали на его слова. После этого активистов стали вытеснять с площади, передал корреспондент "Кавказского узла" в 17.22 мск.

Скриншот видео с летящим над Владикавказом вертолетом, https://t.me/ossetiaFB/14906"Абсолютно не хотим ничего обострять, но над городом кружат военные вертолёты. Кружат натурально (делают круги). Наблюдаем это уже в течение 30 минут", - говорится в публикации в Telegram-канале "Осетия". На видео, которым сопровождается публикация, видны по меньшей мере два низко летящих вертолета.

Вертолеты начали летать, передал и корреспондент "Кавказского узла", сообщив также, что в Дом правительства отправилась еще одна инициативная группа, на этот раз состоящая из женщин.

В Северной Осетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"МВД предупредило о проверках на въездах во Владикавказ", "Число зараженных в Кабардино-Балкарии за сутки увеличилось до 69", "Власти Ставрополья ввели ограничения на посещение кладбищ".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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