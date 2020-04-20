Власти Северной Осетии пошли на переговоры с протестующими

20 апреля 2020, 16:46

Власти согласились отпустить всех задержанных сегодня во Владикавказе протестующих, заявила группа активистов. Однако собравшихся перед зданием Дома правительства не устроило это обещание, и они отказались расходиться.

Как информировал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Они также потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и роспуска парламента. Битарова, который явился на площадь, освистали. Сотрудники силовых структур, окружившие площадь Свободы во Владикавказе, оттеснили протестующих от Дома правительства, но не стали разгонять их.

Около 10 активистов прошли в здание правительства, а через час вышли оттуда, сообщил "Кавказского узла". По их словам, достигнута договоренность, что всех задержанных сегодня, в том числе инициатора акции Вадима Чельдиева, отпустят. Чтобы выполнить требование о помощи безработным, власти предложили организовать инициативную группу, с которой пообещали взаимодействовать.

Вадим Чельдиев призывал выйти 20 апреля на народный сход против режима самоизоляции и заявлял, что коронавирус - это выдумка властей. Собравшиеся на площади сегодня выкрикивали требование освободить его.

Один из побывавших в Доме правительства активистов призвал собравшихся покинуть площадь, однако люди не стали расходиться. С протестующими поговорил депутат парламента Джамбулат Тедеев, а до него - депутат Госдумы Артур Таймазов, передал корреспондент "Кавказского узла" в 16.28 мск.

О том, что в Дом правительства пустили представителей протестующих, сообщило и издание "Юг. МБХ медиа" на своей странице в Telegram. "Инициативная группа проходит в здание правительства", - говорит закадровый голос на видео, которым сопровождается публикация. На видео группа людей проходит в здание через рамку металлодетектора. "Кавказский узел" не располагает официальной информацией о достигнутых между властями и инициативной группой договоренностях.

В Северной Осетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".