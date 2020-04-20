20 апреля 2020, 16:00

Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

Сотрудники силовых структур, окружившие площадь Свободы во Владикавказе, оттеснили протестующих от Дома правительства, но не стали разгонять их.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Они также потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и роспуска парламента. Битарова, который явился на площадь, освистали. Силовики вызвали на площадь подкрепление, протестующие начали бросать в них камни и бутылки.

Скриншот видео https://www.instagram.com/p/B_M9VMSCSsW/На площадь Свободы продолжают прибывать силовики. Все в бронежилетах, шлемах и со щитами. После того, как им удалось немного оттеснить с площади протестующих, силовики остановились, передал корреспондент "Кавказского узла" в 15.35 мск 20 апреля.

На видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике northossetia, видно, как колонна силовиков в шлемах и со щитами разделяет толпу на площади, некоторые протестующие отбегают.

Омоновцы не стали разгонять митинг. Их встретили аплодисментами и словами "Ваши родители будут вами гордиться", - сообщило интернет-издание"Основа".

В Северной Осетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Нерабочие дни в Северной Осетии продлены до 30 апреля", "Житель Владикавказа заподозрен в дезинформации о коронавирусе", "МВД предупредило о проверках на въездах во Владикавказ".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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