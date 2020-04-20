Силовики вызвали подкрепление на площадь во Владикавказе. 20 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 15:13

Протестующие во Владикавказе закидывают силовиков камнями и бутылками

Силовики вызвали подкрепление на площадь во Владикавказе, где проходит стихийная акция протеста против режима самоизоляции. Протестующие начали бросать в силовиков камни и бутылки.

Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Они также потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова и роспуска парламента. Режим самоизоляции - оптимальный способ не допустить распространения вируса, объяснил собравшимся Битаров. Он покинул площадь под свист собравшихся и крики "В отставку".

Участники акции протеста во Владикавказе. 20 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"Бойцы ОМОН слегка вытеснили протестующих с занятых ими позиций на площади Свободы, но собравшиеся не уходят. На площадь стянуты дополнительные силы полиции.

Протестующие начали кидать в сторону силовиков бутылки и камни, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

На кадрах видео, сделанных корреспондентом "Кавказского узла", видно, как сотрудники силовых структур выстраиваются на площади в ряд со щитами. Перед этим глава МВД Михаил Скоков пытался успокоить людей, но собравшиеся продолжали скандировать "В отставку!", сообщило в своем Telegram-канале "Юг. МБХ медиа".

Активная фаза несанкционированного схода завершена, однако бойцы Росгвардии оцепили площадь, уточнила в 14.55 мск "ОсНова".

В Северной Осетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Нерабочие дни в Северной Осетии продлены до 30 апреля", "МВД предупредило о проверках на въездах во Владикавказ", "Житель Владикавказа заподозрен в дезинформации о коронавирусе".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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