Глава Северной Осетии вышел к протестующим во Владикавказе

20 апреля 2020, 14:38

Режим самоизоляции - оптимальный способ не допустить распространения коронавируса, объяснил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров участникам стихийного схода в центре Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Они также потребовали отставки главы республики и роспуска парламента. Акция протеста сопровождается задержаниями участников.

В Северной Осетии, как и в других регионах, действует режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На площади Свободы во Владикавказе сегодня собрались несколько сотен человек. На месте находится также глава МВД республики Михаил Скоков, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники схода потребовали, чтобы власти республики "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за режима самоизоляции. Около дома правительства протестующие потребовали встречи с главой республики Вячеславом Битаровым, пишет "Новая газета".

Вячеслав Битаров вышел к протестующим. "Не я придумал эту болезнь. От этой болезни есть одно лечение - сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел", - приводит его слова издание.

Кроме того, власти Северной Осетии предложили митингующим сформировать инициативную группу для проведения переговоров в доме правительства, сообщает "ОсНова".

Глава республики пообещал протестующим отпустить всех задержанных сегодня, после чего развернулся и ушел с площади Свободы, пишет "Регион онлайн".

Битаров покинул площадь под свист собравшихся и крики "В отставку", следует из видео, размещенного в Telegram-канале "Юг. МБХ медиа". "А вот так Битарова провожали собравшиеся на площади", - говорится в аннотации к видео.

С информацией о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в справке "Сколько стоит побег из карантина", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".