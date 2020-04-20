Силовики задержали участников стихийной акции во Владикавказе

20 апреля 2020, 14:17

Несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Акция протеста сопровождается задержаниями участников.

Как писал "Кавказский узел", в Северной Осетии число зараженных коронавирусом достигло 145, сообщил 19 апреля Роспотребнадзор. При этом полиция оштрафовала 400 человек за нарушение режима самоизоляции в республике.

В Северной Осетии, как и в других регионах, действует режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На несанкционированную акцию протеста на пересечении улиц Плиева и Коцоева во Владикавказе сегодня собрались несколько сотен человек, сообщает в 14.30 мск с места проведения акции корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники правоохранительных органов оцепили центр города и начали задерживать участников схода, информирует издание "ОсНова".

По данным очевидцев, силовики задержали двух организаторов схода, пишет "ОВД-Инфо", уточнив, что участники акции протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в Северной Осетии.

Собравшиеся потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова, а также роспуска парламента, информирует "Кавказ. Реалии".

О своем задержании сообщила в Facebook и активистка Индира Габолаева. "Приехала на Коцоева/Плиева. Хотела вам показать, что там происходит. Через минуту меня забрали в Затеречный ОВД. Увы, не смогу рассказать, что там происходит", - написала она.

"Составили админ[истративный] протокол. Но не отпускают", - добавила Индира Габолаева спустя четверть часа.

Видео, снятое на улице Владикавказа, размещено, в частности, в Instagram-паблике "Типичная Осетия". На кадрах видны десятки людей, идущие по улице. Люди свистят и скандируют, слышны возгласы "Долой". Некоторые из идущих – в медицинских масках, но многие без них.

С информацией о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в справке "Сколько стоит побег из карантина", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".