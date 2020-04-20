Участники акции протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Владикавказ, 20 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

20 апреля 2020, 14:17

Силовики задержали участников стихийной акции во Владикавказе

Несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии. Акция протеста сопровождается задержаниями участников.

Как писал "Кавказский узел", в Северной Осетии число зараженных коронавирусом достигло 145, сообщил 19 апреля Роспотребнадзор. При этом полиция оштрафовала 400 человек за нарушение режима самоизоляции в республике.

В Северной Осетии, как и в других регионах, действует режим самоизоляции. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На несанкционированную акцию протеста на пересечении улиц Плиева и Коцоева во Владикавказе сегодня собрались несколько сотен человек, сообщает в 14.30 мск с места проведения акции корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники правоохранительных органов оцепили центр города и начали задерживать участников схода, информирует издание "ОсНова".

По данным очевидцев, силовики задержали двух организаторов схода, пишет "ОВД-Инфо", уточнив, что участники акции протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в Северной Осетии.

Собравшиеся потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова, а также роспуска парламента, информирует "Кавказ. Реалии".

О своем задержании сообщила в Facebook и активистка Индира Габолаева. "Приехала на Коцоева/Плиева. Хотела вам показать, что там происходит. Через минуту меня забрали в Затеречный ОВД. Увы, не смогу рассказать, что там происходит", - написала она.

"Составили админ[истративный] протокол. Но не отпускают", - добавила Индира Габолаева спустя четверть часа.

Видео, снятое на улице Владикавказа, размещено, в частности, в Instagram-паблике "Типичная Осетия". На кадрах видны десятки людей, идущие по улице. Люди свистят и скандируют, слышны возгласы "Долой". Некоторые из идущих – в медицинских масках, но многие без них. 

С информацией о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в справке "Сколько стоит побег из карантина", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Нерабочие дни в Северной Осетии продлены до 30 апреля", "Житель Владикавказа заподозрен в дезинформации о коронавирусе", "МВД предупредило о проверках на въездах во Владикавказ".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 апреля 2020, 18:01

20 апреля 2020, 17:53

20 апреля 2020, 17:27

20 апреля 2020, 17:23

  • Жители Нарткалы попросили власти о ремонте ветхой пятиэтажки

    Здание бывшего заводского общежития в Нарткале нуждается в ремонте, на который у собственников комнат нет денег, пожаловались авторы обращения к властям. Поскольку часть комнат не приватизирована, мэрия должна принять участие в ремонте, пояснил юрист Мухадин Карданов.

20 апреля 2020, 16:54

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи