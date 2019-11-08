08 ноября 2019, 19:05

Вовлекла широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы, став соорганизатором пикетов, призывающих к закрытию завода «Электроцинк» во Владикавказе

Деятельность в 2018 году

22 октября у стен правительства республики состоялся стихийный митинг , где жители требовали закрыть завод. Индира Габолаева на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала видеозапись с митинга. За первый час видео собрало 2 тысячи просмотров, а в дальнейшем - более 12 тысяч просмотров.

В ночь на 21 октября в одном из цехов металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе произошел пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров , при тушении которого один сотрудник МЧС погиб, двое пострадали. Дым над городом вызвал панику среди жителей .

16 ноября вместе с лидером движения «Стоп «Электроцинк» Германом Ревазовым юрист Индира Габолаева организовала пикет с требованием закрыть завод .

17 ноября организаторы получили протоколы об административном правонарушении после согласованного пикета в связи с тем, что число участников акции оказалось больше заявленного (вместо заявленных 50 участников по версии властей пришло 98).

В этот же день на сервисе Youtube и в социальных сетях ролик был опубликован ролик с комментариями Индиры Габолаевой о неправомерности выдвинутых правоохранительными органами претензий к организаторам пикета. Ролик в общей сложности набрал в соцсетях немногим более тысячи просмотров.

Вечером 17 ноября стало известно , что дело против организаторов пикета прекращено. Однако, через три дня неожиданно выяснилось , что дело рассматривается в суде и активистам грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы.

28 января 2019 года дело Ревазова и 31 января дело Габолаевой были прекращены Промышленным райсудом Владикавказа. Полиция обжаловала эти решения , требуя отправить дела на новое разбирательство. Однако, по информации, полученной «Кавказским узлом» от Индиры Габолаевой, Верховный суд республики встал на сторону активистов, оставив решение первой инстанции в силе.

Биография

Индира Эльбрусовна Габолаева родилась 5 июня 1976 года во Владикавказе

В 1998 году закончила юридический факультет Северо-Осетинского Государственного университета им. К.Хетагурова.

Двое детей.

Общественная и профессиональная деятельность

С 2000 по 2015 год работала в МВД. Ушла на пенсию по выслуге лет.

С конца 2017 года работает в небольшой рыбоводческой компании, а также занимается частной юридической практикой.

Публичной активной общественной деятельностью начала заниматься, когда в России в социальных сетях на неформальном уровне стали обсуждать пенсионную реформу.

В 2019 году избрана координатором Совета лево-патриотических сил Республики Северная Осетия - Алания.

Примечания