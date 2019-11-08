08 ноября 2019, 19:05
Индира Габолаева
Вовлекла широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы, став соорганизатором пикетов, призывающих к закрытию завода «Электроцинк» во Владикавказе
Деятельность в 2018 году
22 октября у стен правительства республики состоялся стихийный митинг 1, где жители требовали закрыть завод. Индира Габолаева на своей странице в социальной сети Facebook 2 опубликовала видеозапись с митинга. За первый час видео собрало 2 тысячи просмотров, а в дальнейшем - более 12 тысяч просмотров.
В ночь на 21 октября в одном из цехов металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе произошел пожар на площади 4,5 тысячи квадратных метров 3, при тушении которого один сотрудник МЧС погиб, двое пострадали. Дым над городом вызвал панику среди жителей 4.
16 ноября 5 вместе с лидером движения «Стоп «Электроцинк» Германом Ревазовым юрист Индира Габолаева организовала пикет с требованием закрыть завод 6.
17 ноября организаторы получили протоколы 7 об административном правонарушении после согласованного пикета в связи с тем, что число участников акции оказалось больше заявленного (вместо заявленных 50 участников по версии властей пришло 98).
В этот же день на сервисе Youtube и в социальных сетях ролик был опубликован ролик с комментариями Индиры Габолаевой 8 о неправомерности выдвинутых правоохранительными органами претензий к организаторам пикета. Ролик в общей сложности набрал в соцсетях немногим более тысячи просмотров.
Вечером 17 ноября стало известно 9, что дело против организаторов пикета прекращено. Однако, через три дня неожиданно выяснилось 10, что дело рассматривается в суде и активистам грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы.
28 января 2019 года дело Ревазова и 31 января дело Габолаевой были прекращены 11 Промышленным райсудом Владикавказа. Полиция обжаловала эти решения 12, требуя отправить дела на новое разбирательство. Однако, по информации, полученной «Кавказским узлом» от Индиры Габолаевой, Верховный суд республики встал на сторону активистов, оставив решение первой инстанции в силе.
Биография
Индира Эльбрусовна Габолаева родилась 5 июня 1976 года во Владикавказе
В 1998 году закончила юридический факультет Северо-Осетинского Государственного университета им. К.Хетагурова.
Двое детей.
Общественная и профессиональная деятельность
С 2000 по 2015 год работала в МВД. Ушла на пенсию по выслуге лет.
С конца 2017 года работает в небольшой рыбоводческой компании, а также занимается частной юридической практикой.
Публичной активной общественной деятельностью начала заниматься, когда в России в социальных сетях на неформальном уровне стали обсуждать пенсионную реформу.
В 2019 году избрана координатором Совета лево-патриотических сил Республики Северная Осетия - Алания.
Примечания
- Участники акции во Владикавказе потребовали закрыть "Электроцинк" // Кавказский узел, 22 октября 2018 года
- Страница Индиры Габолаевой в Facebook
- Пожар на заводе «Электроцинк» локализован // Сайт Главного управления МЧС по Республике РСО-Алания, 21 октября 2018 года
- Пожар на "Электроцинке" актуализировал вопрос о его закрытии // Кавказский узел, 21 октября 2018 года
- Пикет-напоминание против "Электроцинка" // КРЫЛЬЯ TV, 16 ноября 2018 года
- Противники "Электроцинка" обвинены в нарушении порядка пикетирования // Кавказский узел, 17 ноября 2018 года
- Там же
- Организатор пикета против "Электроцинка" о претензиях со стороны полиции // Youtube-блог Алика Пухаева, 17 ноября 2018 года
- Прекращено дело в отношении организаторов пикета против "Электроцинка" // Кавказский узел, 17 ноября 2018 года
- Дела организаторов пикета против "Электроцинка" дошли до суда // Кавказский узел, 20 декабря 2018 года
- Страничка Индиры Габолаевой в Instagram, 31 января 2019 года
- Силовики обжаловали приговоры организаторам акции против "Электроцинка" // Кавказский узел, 7 февраля 2019 года