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12:11, 8 ноября 2024

Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии

На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число мужчин, проголосовавших во время выборов в парламент Грузии, оказалось аномально высоким, а на 23 участках даже превысило число зарегистрированных избирателей-мужчин.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори и отказался удовлетворить иски "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED). 7 ноября апелляционный суд в Тбилиси отменил решение районного суда, признавшего нарушение тайны голосования на выборах, и не удовлетворил иски наблюдателей. Суд в Кутаиси также не удовлетворил иски миссии наблюдателей "Мой голос".

Первичный анализ информации, запрошенной у ЦИК Грузии, показал, что разница между уровнями активности избирателей мужского и женского пола на значительной части участков отклоняется от нормального распределения, заявила исполнительный директор ISFED Нино Долидзе.

В частности, на 23 участках явка мужчин превысила число зарегистрированных мужчин-избирателей, что свидетельствует о манипуляциях на этих участках, указала она. «У нас 23 избирательных участка, где явка избирателей-мужчин превышает количество мужчин в списке избирателей», - привело 7 ноября слова Нино Долидзе JAMnews.

Долидзе пояснила, что после наблюдений за ходом голосования на парламентских выборах ISFED обратилось в ЦИК и запросило информацию о числе избирателей среди женщин и мужчин. "Первичный анализ предоставленной информации показал, что на определенных участках активность избирателей-женщин и мужчин отклонялась от нормального распределения и содержала исключенные или неестественные характеристики. Например, на 62 избирательных участках количество избирателей-мужчин из зарегистрированных списков было до 80-100 процентов, а женщин - 57 процентов", - сказала она.

По словам Долидзе, в результате анализа данных ЦИК выявлено, что разница между уровнями активности избирателей мужского и женского пола из единого списка на 275 избирательных участках превышает 20 процентных пунктов, сообщило издание.

По данным ISFED, как минимум на шести участках доля избирателей-мужчин, пришедших на голосование, превысила 100% даже при теоретическом предположении, что все избиратели, зарегистрированные на этих участках, были мужчинами, сообщило 7 ноября Civil.ge.

Кроме того, в 10 избирательных округах были выявлены несоответствия и в данных об общем числе избирателей, принявших участие в голосовании. Из них максимальный уровень отклонения выявлен в Марнеульском избирательном округе №22, где, по данным ЦИК на 26 октября, зарегистрировано 41 766 избирателей, хотя по последним данным зафиксирована явка 43 858 избирателей.

После того, как активисты запросили подробную информацию по избирательным участкам, первичные данные на сайте ЦИК об активности избирателей были заменены на обновленные показатели, пишет издание.

Требование наблюдателей отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей было обоснованным, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "На мой взгляд, грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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