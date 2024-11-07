Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

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Тбилисский апелляционный суд отменил решение суда района Тетрицкаро, признавшего нарушение тайны голосования на выборах, и не удовлетворил иски наблюдателей. Суд в Кутаиси также оставил без удовлетворения все иски миссии наблюдателей «Мой голос».

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цалка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени. Апелляционный суд перенес сегодня рассмотрение этих жалоб на 6 ноября. Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов. Требование оппозиции провести новые выборы из-за нарушения тайны голосования стало первым подобным случаем. 6 ноября апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори и отказался удовлетворить иски ISFED. Заседание суда в Тбилиси проходило на фоне акции оппозиции, которая призвала активизировать протесты.

Оге Боркгревинг, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, назвал легитимным требование коалиции "Мой голос" отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей. Он рассказал также о ряде случаев нарушения тайны голосования в регионах Грузии. "На избирательных участках муниципалитетов Марнеули, Цалка и Гардабани наблюдатели от другой миссии, HRC/NHC, зафиксировали несколько случаев, когда избиратели фотографировали бюллетени в избирательных кабинках. Было несколько случаев, когда в избирательные кабинки заходили сразу два человека, или когда члены комиссии наблюдали за кабинками таким образом, что это нарушало тайну голосования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тбилисский апелляционный суд 7 ноября отменил решение суда района Тетрицкаро, признавшего нарушение тайны голосования на выборах в избирательных округах Тетрицкаро и Цалка. По постановлению суда, то, что с обратной стороны бюллетеня был виден выбор избирателя не означает нарушение тайны голосования.

Лидер парламентского большинства в составе депутатов от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Мамука Мдинарадзе накануне заявил, что решение судьи Тетрицкарского суда «несправедливое и продиктовано политическими мотивами». В частности, супруга судьи – сторонница оппозиции и делает ей пожертвования. "Решение судьи вышло за рамки судейства и нормы этики. Я это говорю, как юрист, а не как политик", - подчеркнул он.

Апелляционный суд также не удовлетворил иски наблюдателей за выборами.

Представитель неправительственной организации Теона Закарашвили в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи» сочла судебное заседание «имитацией». "Единственное правильное решение Тетрицкарского суда было отменено на абсурдном, невероятном основании. Пост супруги судьи стал единственным доказательством по делу, из-за чего решение Тетрицкарского суда отменили. Судьи отменили основной эксперимент по абсурдным основаниям, во время которого увидели, что выборы прошли с теми нарушениями, создавшими основание несоблюдения тайны", - сказала она.

Закарашвили пояснила, что отмененный судебный эксперимент в Тетрицкаро прошел точно так, как избиратели голосовали на выборах – помещали избирательный бюллетень в машину по электронному подсчету голосов. При том, что в апелляционном суде эксперимент проводили сотрудники Центральной избирательной комиссии, также проводившие тренинги по правилам голосования в предвыборный период и они знают, как поместить бюллетень в урну, чтобы не была видна отмеченная партия.

По словам председателя НПО "Ассоциация молодых адвокатов" (GYLA) Ноны Курдованидзе решение не было неожиданным.

"Беспрецедентное решение судьи в Тетрицкаро в данном случае было отменено. Это, в принципе, для нас совсем не было неожиданностью, мы ждали этого решения, особенно после того, как увидели, что суд пытается свести все дела воедино. Это было согласовано с Апелляционным судом Кутаиси. Судебная власть решила не повторять никаких иных мнений суда по этим вопросам. Мы этого ожидали, но это не меняет того факта, что был нарушен принцип тайны голосования граждан, это была обязанность ЦИК, которую он не мог осуществить, это факт", - сказала Курдованидзе в эфире "Мтавари архи"

Кутаисский апелляционный суд также отклонил все иски миссии наблюдателей «Мой голос». Рассмотрением исков занимался судья Шота Сиоридзе – отец экс-депутата парламента от "Грузинской мечты" и главы департамента патрульной полиции Важи Сориодзе. Несмотря на то, что истцы ходатайствовали о его отводе, суд отклонил их требование, говорится в сообщении миссии, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

Решение Апелляционного суда можно обжаловать только в Европейском суде по правам человека.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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