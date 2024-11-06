Грузинская оппозиция призвала к протестам после суда по искам наблюдателей

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Апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на 15 участках в Гори и отказался удовлетворить иски ISFED. Заседание суда в Тбилиси проходило на фоне акции оппозиции, которая призвала активизировать протесты.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цалка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени. Апелляционный суд перенес сегодня рассмотрение этих жалоб на 6 ноября. Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов. Требование оппозиции провести новые выборы из-за нарушения тайны голосования стало первым подобным случаем. Оге Боркгревинг, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, назвал легитимным требование коалиции "Мой голос" отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей. При этом он указал, что наблюдатели от правящей партии вели себя на участках очень активно. "Наблюдатели от НПО были активны, фиксировали нарушения и сообщали о них. Угрозам они не подвергались. Наблюдатели от оппозиционной партии ЕНД были пассивны, в то время как наблюдатели от правящей партии иногда казались неформальными лидерами, они руководили действиями на избирательном участке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси приступили к рассмотрению исков наблюдателей на выборах, жалобы на нарушения не удовлетворили суды первой инстанции. Кроме того, Тбилисский апелляционный суд рассматривает и два иска Центральной избирательной комиссии, которая опротестовала решения районных судов, признавших нарушения, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляции грузинских телекомпаний.

ЦИК Грузии опротестовал решения судов в Тетрицкаро и Гори. Руководитель юридического департамента ЦИК Георгий Сартуриани сообщил, что в судебных заседаниях не представили доказательств нарушений, подтвердивших, что стал известен выбор того или иного избирателя против его воли.

"Исходя из этого, тайна голосования была обеспечена полностью, поэтому считаем, что решение суда было необоснованным. В ходе проверки суда не подтвердилось, что не было установлено связи между конкретным избирателем и отданным им голосом, тайна голосования была полностью обеспечена. Для осуществления тайны голосования была рамка-конверт, куда помещался бюллетень. Она закрывает перечень всех избирательных субъектов", - сообщил он.

На судебном заседании по ходатайству адвокатов ЦИК, провели эксперимент и устроили голосование, чтобы проследить была ли нарушена его тайна.

Руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" Нонна Курдованидзе сообщила о погрешностях во время эксперимента, поскольку техническое оснащение было неполным и на судебный процесс не принесли вместе с аппаратом для электронного подсчета голосов урну, которую нужно вмонтировать. Сотрудники ЦИК помещали избирательный бюллетень в конверте иначе, чем они учили избирателей на подготовке к голосованию в предвыборный период. Однако, когда судья сам поместил отмеченный бюллетень в аппарат, стало видно, где он поставил отметку.

"Несмотря на то, что судьи увидели этот факт, они заявили, что эксперимент к этому времени закончился. Он проходил, когда бюллетени помещали в аппарат сотрудники ЦИК, и не имеет значения, что видно после его окончания", - сказала она.

Сегодня стало известно решение апелляционного суда по решению Горийского районного суда о пересчете голосов на 15 избирательных участках. Это решение апелляция отменила. Кроме того, суд оставил в силе отказы судов первой инстанции по искам неправительственной организации "Международное общество демократии и справедливых выборов" (ISFED).

Кутаисский апелляционный суд начал рассмотрение исков наблюдателей 5 ноября и должен был вынести решение вечером 6 ноября, но не принял его и продолжал рассмотрение исков.

Жалобы по нарушениям на выборах наблюдатели могут оспорить только в судах двух первых инстанций – городском или районном и апелляционным, решение последнего они имеют право оспорить уже в Европейском суде по правам человека, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Параллельно с судебным заседанием в Тбилиси перед зданием суда проходила акция протеста оппозиции, в которой приняли участие несколько сот человек. Ворота, ведущие во двор суда, заперли и на процесс не пустили лидеров оппозиции и рядовых граждан, изъявивших его посетить.

"Лично я думаю, что мы не должны останавливаться на этом. Понятно, какое решение примет эта коллегия судей. Мы должны ежедневно проводить другие динамичные протесты. Грузинский народ сказал, что не хочет парламент "Грузинской мечты". Сегодня парламент не должен функционировать от имени грузинского народа – это сегодняшняя задача и этого нужно добиться", - сказал один из лидеров партии "Новые" Ника Мелия, выступая на митинге.

По словам лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, решения о дальнейших действиях должны принимать все вместе и не опускать руки. После принятия решения апелляционными судами протесты в правовых рамках завершат, и остаются только уличные протесты.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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