Аналитики подчеркнули массовый характер нарушения тайны голосования в Грузии

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Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов. Требование оппозиции провести новые выборы из-за нарушения тайны голосования стало первым подобным случаем. п

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цаллка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени.

Возможность проведения повторных выборов в Грузии, которых требует оппозиция, "Кавказскому узлу" прокомментировали Представитель неправительственной организации, осуществляющей мониторинг выборов, бывший заместитель министра юстиции Александр Барамидзе и представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили.

В Грузии только однажды признали сфальсифицированными выборы и назначили повторные – это произошло в 2003 году, тогда на выборах победила правящая партия «Союз граждан», возглавляемая президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, указал Александр Барамидзе. "Тогда причиной фальсификации стали массовые вбросы избирательных бюллетеней в урны и сфальсифицированные итоговые протоколы. На других выборах, когда аннулировали итоговые протоколы и назначали повторное голосование, то это было очень редко и в отдельных случаях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наталья Хохиашвили подтвердила, что на выборах была нарушена тайна голосования и это носило массовый характер, что является поводом для проведения повторных выборов. "Когда я голосовала на избирательном участке, то увидела, что на обратной стороне бюллетеня был след отметки маркера. Несмотря на то, что бюллетень помещался в специальную плотную папку, при его приеме аппаратом для электронного подсчета голосов, бюллетень вынимался из нее и поэтому была нарушена тайна голосования. Заинтересованные лица могли проследить, как проголосовали те или иные избиратели", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла».

По ее словам, если становится известен выбор избирателя против его воли, то это нарушение тайны голосования, и при таком уже массовом нарушении, это становится основанием для проведения повторного голосования.

"Тайна голосования - один из фундаментальных принципов выборов. Раньше такого не было, чтобы массово нарушали тайну голосования. Бывало, что люди сами подходили и указывали, за кого они голосовали", - подчеркнула Хохиашвили.

На этих выборах впервые требуют проведения повторных выборов из-за нарушения тайны голосования. Ранее на выборах становилось причиной аннулирования итоговых протоколов повреждение избирательных урн, драки на избирательных участках во время голосования. Однако подобное происходило изредка, максимум на трех участках. На парламентских выборах 2020 года повторное голосование провели из-за того, что повредили избирательную урну.

Барамидзе сообщил, что решение ЦИК о пересчете голосов на пяти избирательных участках, не оказывает влияния на результаты выборов, поскольку сфальсифицированные бюллетени, по его мнению, были в участковых комиссиях. При этом повторные парламентские выборы можно провести в случае отмены итоговых протоколов Конституционным судом или признания незаконными итоговые протоколы при представленных доказательствах о нарушениях на выборах.

По его словам, ЦИК также не обязана демонстрировать список проголосовавших избирателей. Кроме того, Венецианская комиссия указывает, что к этому нужно очень осторожно относиться, поскольку при обнародовании такого списка публичной становится информация об избирателях, воздержавшихся от голосования, и это может стать причиной оказания на них давления.

"У избирателей есть право на голосование, есть право воздержаться от него. Обнародование подобных списков - это не очень законно, несправедливо", - сказал он.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя требование оппозиции о расследовании нарушений на выборах, заявил сегодня, что расследовать надо "фейковые экзит-поллы «Эдисон Рисерч» и «Харрис» (которые показали победу на выборах оппозиции ), "что за этим стоит, деньги или политическая коррупция", привела его слова телекомпания "Имеди".

Грузинская оппозиция, которая требует проведения новых выборов, всего лишь пытается "показать картинку", считает автор блога на "Кавказским узле" "BERG...man Tbilisi"."Надо ходить, надо демонстрировать, что народ недоволен и чего-то там не примет. Ну и ходят и стараются, пусть слабенько, демонстрировать. Так ходили и все предыдущие годы, кстати", - написал он. Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Грузинская миссия наблюдателей «Мой голос», осуществлявшая мониторинг парламентских выборов, указала на включенность Центральной избирательной комиссии в фальсификацию выборов. На это указывают обнародованные доказательства, в том числе и те, которые имеются у миссии. В частности, Центризбирком не выполнил обязательство по соблюдению тайны голосования, напечатав избирательные бюллетени на тонкой и впитывающей бумаге. В результате этого на обратной стороне при помещении бюллетеня в аппарат по электронному подсчету была видна отметка и можно было определить, за кого проголосовал избиратель.

"Это позволило правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» масштабно контролировать волеизъявление избирателей, как членами избирательной комиссии, так и при помощи видеокамер, установленных возле кабин для голосования и аппарата для подсчета голосов", - говорится в заявлении миссии, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Помимо этого, за два месяца до голосования ЦИК без проведения консультаций, «самовольно, незаконно и необоснованно» изменила норму Избирательного кодекса, оговаривающую правило проведения жеребьевки регистраторов в участковых избирательных комиссиях в день выборов. По новому правилу жеребьевка проводится не в день выборов, а за неделю до него, из-за чего наблюдатели не могут проводить мониторинг жеребьевки, а при выявлении регистраторов, правящая партия может оказывать на них давление. Члены участковых комиссий, ответственных за нанесение маркировки и регулирования потока избирателей, были отобраны при непрозрачном процессе. "Ненадежность правила маркировки в день выборов в значительной степени способствовала успешной реализации схемы фальсификации. Именно отсутствие маркировки позволило проголосовать с чужим удостоверением личности и чужим личным номером", - указали правозащитники.

Кроме того, ЦИК заверял, что не возникнет препятствий при наблюдении процесса верификации избирателей, но в день выборов столы регистраторов были поставлены близко от стен и наблюдатели не могли полноценно осуществлять мониторинг, так как не смогли встать за спинами регистраторов. В ряде случаев наблюдателей от миссии целенаправленно удалили с участков.

По имеющимся доказательствам у НПО, «Грузинская мечта» вместо избирателей, находящихся за пределами страны или по месту регистрации, дала возможность проголосовать другим. ЦИК не открыл дополнительные участки в других странах, что увеличило количество тех, кто не смог проголосовать. В день выборов ряд избирателей не смог проголосовать по причине того, что их внесли в список людей, голосующих посредством переносной урны. От имени избирательных администраций некие люди приходили к ним домой, обещали в день выборов принесли переносную урну для голосования, но не сделали. Это создает высокую вероятность того, что за них проголосовали другие люди, указали представители миссии.

На зарубежных избирательных участках, в нескольких городах с большим количеством избирателей процесс голосования проходил приплохой инфраструктуре и недостаточном количества регистраторов. Это поставило под угрозу весь избирательный процесс – многие избиратели не проголосовали, а также поставили под угрозу здоровье избирателей, наблюдателей и членов комиссий.

"По информации оппозиционных партий и СМИ установлено, что председателями и членами участковых избирательных комиссий назначили членов семей представителей «Грузинской мечты» и связанных с ними лиц. Становится понятно, что целью такого комплектования комиссий является реализация масштабной схемы фальсификации", - говорится в сообщении.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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