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13:29, 5 ноября 2024

ЦИК Грузии оспаривает решения судов о пересчете голосов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать решение Тетрицкаройского районного суда, аннулировавшего результаты голосования в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро, а также подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени.

Как информировал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цаллка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей.

Центризбирком (ЦИК) Грузии заявил, что намерен обжаловать решение Тетрицкаройского районного суда, который аннулировал результаты голосования на избирательных участках в муниципалитетах Цалка и Тетрицкаро, сообщил сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Комиссия пояснила, что считает решение суда необоснованным и не согласна с ним, поскольку оно противоречит всем другим делам аналогичного характера, которые рассматривались в судах первой инстанции. ЦИК подчеркнула, что намерена обжаловать решение суда.

В сообщении комиссии также уточняется, что уже подана апелляция на решение Горийского районного суда, который обязал пересчитать бюллетени на 15 избирательных участках.

Напомним, жалобы с требованием аннулировать результаты выборов подали грузинские НПО, заявившие, что была нарушена тайна голосования из-за того, что на обратной стороне бюллетеней были четко видны отметки - за кого именно голосует избиратель.

"Мы напоминаем обществу, что конфиденциальность голосования обеспечивается специальным рамочным конвертом, использование которого, согласно инструкции, исключает возможность идентификации воли избирателя. След от маркера на обратной стороне бюллетеня, если он присутствует, не может считаться идентифицирующим волю избирателя с учетом назначения рамочного конверта. Также важно отметить, что по этому вопросу в день голосования и на следующий день по стране было подано всего 7 жалоб, и ни в одном отчете международных организаций не упоминается о подтвержденном нарушении тайны выбора», – заявили в ЦИК.

Грузинская оппозиция не смогла организованно выступить с акциями протеста против итогов выборов, потому заранее не продумала стратегию, считает автор блога на "Кавказским узле" "BERG...man Tbilisi". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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