Суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей

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Неправительственная организация "Справедливые выборы" в судебном порядке добилась пересчета голосов избирателей на 15 избирательных участках, на которых ранее были зафиксированы нарушения.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что районный суд в Тетрицкаро после жалобы неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цаллка и Тетрицкаро.

Суд в Гори удовлетворил иск неправительственной организации "Справедливые выборы" (ISFED) и обязал избирательную комиссию пересчитать бюллетени на 15 избирательных участках.

Организация в своем иске заявила о несовпадении первичных данных и сводных протоколов и потребовала сверить информацию. Окружная комиссия ответила отказом, после чего активисты подали иск в суд, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Кроме этого, активисты в иске также потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности счетчиков и председателей комиссий. Однако на это требование суд ответил отказом.

В Грузии возникла серьезная проблема с легитимностью выборов в парламент после того, как оппозиционные партии отказались признавать результаты голосования, заявил автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Напомним, ранее наблюдательная миссия "Мой голос" призвала прокуратуру расследовать действия руководителей ЦИК в связи с массовыми нарушениями на парламентских выборах.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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