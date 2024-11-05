Суд в Грузии признал недействительными итоги голосования в двух районах

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Районный суд в Тетрицкаро после жалобы неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов" признал недействительными 30 итоговых протоколов голосования на парламентских выборах в районах Цаллка и Тетрицкаро.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. Сегодня сторонники оппозиции, требующие провести повторные выборы в парламент Грузии, провели шествие по улицам Тбилиси и перекрыли проспект около здания парламента.

Районный суд Тетрицкаро (регион Квемо Картли) 4 ноября признал недействительными 30 итоговых протоколов участковых избирательных комиссий на парламентских выборах 26 октября в районах Цалка и Тетрицкаро. Решение суда принято по итогам рассмотрения исков неправительственной организации «Ассоциации молодых юристов», потребовавшей аннулировать итоговые протоколы из-за нарушения во время голосования – нарушение тайны голосования. В настоящее время это единственный судья, удовлетворивший иск наблюдателей. В понедельник суды в разных районах страны начали рассмотрение исков наблюдателей, которые не удовлетворили.

«Решение суда по иску НПО создает новый прецедент по защите тайны голосования избирателей. Суд проверил несколько бюллетеней избирательных округов Тетрицкаро и Цалка, подтверждающих, что на обратной стороне бюллетеня есть след от маркера, что нарушает тайну голосования. Судья, который лично провел проверку, зафиксировал явный факт нарушения тайны голосования при помещении бюллетеня в аппарат по подсчету голосов», - говорится в сообщении НПО, имеющиеся в распоряжении корреспондента «Кавказского узла».

Организация также отметила, что данное решение суда подчеркивает важность обеспечении демократического процесса выборов.

"Недавно меня спросили, можешь в одном слове объединить основные причины поражения радикальной прозападной оппозиции на недавних парламентских выборах. Я ответил, имхо, это - разочарование. Слишком много обмана, наглости, неуважения к стране, как к партнёру, а не как к сателлиту. Слишком много открытого навязывания того, к чему никогда не стремилось грузинское большинство, по-прежнему, православное и консервативное", - считает автор блога BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Напомним, 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны представителей партий, участвовавших в выборах. На следующий день прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела.

Сегодня наблюдательная миссия «Мой голос» призвала прокуратуру расследовать действия руководителей ЦИК в связи с массовыми нарушениями на парламентских выборах.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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