Активисты потребовали расследовать действия руководства Центризбиркома Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наблюдательная миссия «Мой голос» призвала прокуратуру Грузии расследовать действия руководителей Центризбиркома в связи с массовыми нарушениями на парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны представителей партий, участвовавших в выборах. На следующий день прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Наблюдательная миссия «Мой голос» попросила прокуратуру Грузии начать расследование в отношении руководителей Центризбиркома, заявила сегодня на брифинге представитель миссии Лонда Толорая.

По ее мнению, масштабная схема фальсификаций, произошедшая 26 октября, не могла быть осуществлена ​​без участия руководителей ЦИК, действия которых могут быть квалифицированы по статье 342 УК Грузии (служебная халатность) или по статье 332 (злоупотребление служебными полномочиями), сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари".

"Мы обращаемся в прокуратуру с просьбой начать расследование по факту служебного преступления, совершенного представителями ЦИК", - приводятся в публикации слова Лонды Толорая.

Основные причины поражения оппозиции на парламентских выборах можно объединить в слове "разочарование", считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Слишком много обмана, наглости, неуважения к стране, как к партнёру, а не как к сателлиту. Слишком много открытого навязывания того, к чему никогда не стремилось грузинское большинство, по-прежнему, православное и консервативное", - написал он 3 ноября в заметке "Причина поражения грузинской оппозиции и "друзей": разочарование". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Напомним, жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.