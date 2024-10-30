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12:04, 30 октября 2024

Начато расследование заявлений о фальсификации выборов в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с заявлениями о фальсификации результатов парламентских выборов в Грузии начато расследование уголовного дела, прокуратура страны вызвала на опрос президента Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны президента Саломе Зурабишвили и представителей партий, участвовавших в выборах.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

На основании обращения ЦИК начато расследование уголовного дела в связи с предполагаемой фальсификации выборов, сообщила прокуратура Грузии.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна располагать доказательствами в связи с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года, поэтому, согласно закону, президент Грузии вызвана для опроса в следственное ведомство 31 октября этого года", - цитирует сегодня сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Прокуратура проведет "все необходимые следственные и процессуальные действия" для изучения информации, озвученной президентом, политическими партиями и представителями наблюдательных миссий.

"В рамках расследования будут опрошены все те лица, которые могут располагать информацией в связи с предполагаемым преступным фактом", - заявило ведомство.

"Грузинская мечта" не пойдет на уступки даже в случае прямого вмешательства Запада на стороне оппозиции, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Правящая партия ни на какие уступки сейчас уже не пойдет", - написал он 28 октября, комментируя ситуацию в Грузии. Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Президент США Джо Байден призвал правительство Грузии "прозрачно расследовать все нарушения на выборах", сообщает сегодня "Новости Грузии".

"Парламентские выборы, прошедшие в Грузии 26 октября, были омрачены многочисленными случаями злоупотребления административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей. Граждане Грузии имеют право мирно выражать свое мнение относительно проведения этих выборов, которые независимые международные и местные наблюдатели не сочли свободными и справедливыми", - цитирует издание заявление Белого дома.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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