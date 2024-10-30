ЦИК Грузии призвал прокуратуру расследовать заявления о фальсификации итогов выборов

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Центризбирком Грузии заявил о масштабной кампании нападок и призвал прокуратуру подключиться к расследованию заявлений о фальсификации итогов парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,9% голосов избирателей, у "Коалиции за перемены" – 10,92% голосов, у коалиции "Единство – Национальное движение" – 10,12%, у коалиции "Сильная Грузия" – 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" – 7,76%. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Центральная избирательная комиссия Грузии призвала прокуратуру начать расследование заявление о фальсификации итогов парламентских выборов, пишут 29 октября "Новости-Грузия".

ЦИК отметила, что после объявления результатов выборов она стала "объектом особых нападок и необоснованной критики". "Президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также представители некоторых политических партий, участвующих в выборах, безосновательно нападают на ЦИК и необоснованными обвинениями пытаются нанести ущерб репутации ведомства", - приводит издание заявление Центризбиркома.

В заявлении отмечается, что ЦИК готов сотрудничать со следствием и предоставить ему всю необходимую информацию.

Кроме того, Центризбирком напомнил, что БДИПЧ/ОБСЕ в целом положительно оценили организацию выборов, а аудит электронных систем голосования проводила компания из США, которая не обнаружила недостатков.

Также ЦИК отметила, что масштабная кампания нападок выходит за пределы компетенции комиссии, нужно провести объективное расследование, из-за чего и было решено обратиться к прокуратуре.

"У сторонников Саакашвили и оппозиции нет более популярного лидера, чем пожилая, очень непопулярная женщина, которая за годы президентства не смогла выучить толком даже грузинский язык?" - задается вопросом автор блога BERG... man Tbilisi на "Кавказском узле". Итога выборов комментируют и блогеры "Кавказского узла" из Баку, Еревана и Цхинвала, которые делают прогнозы о возможном развитии ситуации.

Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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