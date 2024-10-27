Президент Грузии не признала официальные результаты выборов

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Парламентские выборы в Грузии нелегитимны и не отражают волеизъявление народа, заявила действующий президент Саломе Зурабишвили. Результаты этих выборов не признают и два предыдущих президента страны - Михаил Саакашвили и Гиорги Маргвелашвили.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадали не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала завтра, 28 октября, в 19.00 по местному времени (18.00 мск) выйти на проведение мирной символической акции протеста людей, несогласных с результатами парламентских выборов.

«Мы все вместе встанем и скажем, что не смиримся с результатами выборов. Мы не признаем эти выборы, и нельзя их признать. Их признание означает признание вхождения России», - сказала Зурабишвили на брифинге, который транслировался в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи».

По словам президента, эта акция направлена на то, "чтобы внутри страны и за границей знали позицию населения, которое хочет защитить демократию и народ в стране". В Грузии должны проводится "справедливые и демократические выборы", подчеркнула она.

Зурабишвили выступила с заявлением в окружении лидеров трех оппозиционных коалиций, которые, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, преодолели пятипроцентный барьер и будут представлены в парламенте - "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее"), "Единство ради спасения Грузии" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков), коалиция "Сильная Грузия" (партии "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы").

Прошедшие 26 октября парламентские выборы в Грузии считает сфальсифицированными не только действующий президент страны Саломе Зурабишвили, их не признают и два предыдущих президента — третий президент Грузии Михаил Саакашвили и четвёртый — Гиорги Маргвелашвили, сообщает Tbilisi life в своем телеграм-канале.

Ранее грузинская "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент по итогам голосования, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными.

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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