Грузинские активисты призвали расследовать нападения на избирательных участках

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Неправительственные организации потребовали расследовать нападения на оппозиционеров и наблюдателей на избирательных участках в день голосования на парламентских выборах в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов в Грузии. В результате нападений пострадали не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования.

По итогам обработки 99,6% протоколов правящая партия "Грузинская мечта" набрала 54,086% голосов. Оппозиционная "Коалиция за перемены" набрала 10,923% голосов, "Единство – Национальное движение" – 10,122%, "Сильная Грузия" – 8,781%, "Гахария за Грузию" – 7,761%, сообщил Центризбирком.

Нападениям в ходе голосования подверглись не только журналисты, но и представители оппозиции и наблюдатели. В частности, в Марнеули на участке № 74 был избит председатель региональной организации «Единое национальное движение» Азад Керимов, сообщает JAMnews. "По имеющейся информации, наблюдателя, указывающего на нарушения, попытались выдворить с площади, позже в здание вошли неизвестные и началось физическое противостояние", - пишет издание.

На участке № 4 в Гардабани (регион Квемо Картли) наблюдатель от «Грузинской мечты» бросил кирпич в представителя «Национального движения» во время драки.

Призываем прокуратуру немедленно отреагировать на инцидент

Около участка № 4 в Марнеули был избит Гиорги Гоциридзе, наблюдатель от Ассоциации молодых юристов Грузии. «Сообщаем, что сотрудник/наблюдатель GYLA Гиорги Гоциридзе подвергся нападению и физическому насилию со стороны члена комиссии и неизвестного лица за пределами участка №4 в Марнеульском районе. За то, что он сообщал о нарушениях на этом участке, Гиорги Гоциридзе угрожали физической расправой. Мы призываем прокуратуру немедленно отреагировать на инцидент», - цитирует издание заявление ассоциации.

Драка произошла и на участке № 60 в Глданском районе Тбилиси. Там несколько молодых людей напали на одного из наблюдателей. По словам члена Тбилисского горсовета от «Единого национального движения» Иракли Эдзгверадзе, ситуация обострилась после того, как к месту событий прибыл сторонник «Грузинской мечты», который пытался организовать провокацию. Полиция прибыла на место позже, говорится в публикации.

Парламентские выборы в Грузии прокомментировал автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Можно точно сказать, что "Грузинская мечта", несмотря на активнейшую и бесцеремоннейшую поддержку - "друзьями" (США и ЕС) - радикальной прозападной оппозицией, одержала убедительную победу", - написал он в публикации "Грузинская мечта" убедительно побеждает, согласно первым данным ЦИК".

В связи с множеством нарушений предварительные результаты, опубликованные ЦИК, не отражают волю граждан Грузии, заявила коалиционная миссия гражданских организаций "Мой голос".

По данным организации, в день голосования на наблюдателей "оказывалось беспрецедентное давление, были зафиксированы случаи физического нападения, словесных оскорблений, запугивания и необоснованного удаления с участков".

Выявленные в ходе мониторинга проблемы являются частью масштабной схемы

"В конце дня стало очевидно, что выявленные в ходе мониторинга проблемы являются частью масштабной схемы, направленной на изменение итогов выборов. Применялись методы, такие как нарушение системы верификации, процедуры маркировки и препятствование наблюдателям в отслеживании процесса идентификации избирателей", - цитирует сегодня заявление "Моего голоса" телеграм-канал Tbilisi life.

"Неправомочные лица" собирались у избирательных участков, демонстрируя агрессию по отношению к избирателям и наблюдателям, отмечается в заявлении. "Правящая партия использовала криминальные группы для давления и запугивания. Ни избирательная администрация, ни правоохранительные органы не реагировали на грубые нарушения", - заявил "Мой голос".

Критически оценила итоги выборов и юрист Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе. "На мой взгляд, все аргументы, доказательства и паттерны, связанные с фальсификацией выборов, которые имеют наблюдательные миссии и партии, должны быть проанализированы в комплексе. В процессе проверки власти должны предоставить все данные и информацию, которые важны для оценки, и этот процесс проверки должен осуществляться посредством аудита и участия международных авторитетных организаций. […] Только после этого мы сможем говорить о легитимности выборов и о диагнозах нашей политической системы, политического класса и общества", - приводит ее слова Tbilisi life.

По мнению автора блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле", лидерам иностранных держав не нужно спешить с поздравлениями по итогам выборов в Грузии. "Правильно иностранцам не поздравлять никого, дождавшись, когда грузины сами определятся и поставят точку", - написал он.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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