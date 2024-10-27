Центризбирком Грузии опубликовал предварительные итоги голосования

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На выборах в парламент Грузии правящая партия "Грузинская мечта" по итогам подсчета данных с 99,6 процента избирательных участков набрала 54,1 процента голосов избирателей, оппозиционная партия "Коалиции за перемены" набрала 10,9 процента голосов, а у партии "Единство – Национальное движение" 10,1 процента голосов.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Наблюдатели от мониторинговой миссии "Мой шаг" рассказали, что на ряде избирательных участков на них оказывалось давление, одного из них даже пришлось эвакуировать из-за угроз. На других участках наблюдателям пытались помешать следить за ходом голосования.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research, оппозиция набрала на выборах в парламент Грузии 51,9% голосов. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%. Какие партии и альянсы могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Правящая партия "Грузинская мечта" по итогам подсчета данных, полученных с 3100 избирательных участков (99,6%) набрала 54,086% голосов (1 млн 117 тысяч 480 избирателей), сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.

Оппозиционная партия "Коалиции за перемены" – 10,923% (225 тысяч 680 голосов), у партии "Единство – Национальное движение" – 10,122% (209 тысяч 137 голосов), у "Сильной Грузии" – 8,781% (181 тысяч 424 голоса) и у партии "Гахария за Грузию" – 7,761% (160 тысяч 354 голоса), привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2" сообщение комиссии.

Власти Грузии на выборах в парламент разработали комплексную схему фальсификаций, заявила коалиционная миссия гражданских организаций Грузии "Мой голос" в итоговой оценке нарушений на выборах.

На наблюдателей оказывалось давление, были случаи нападений, оскорблений, к концу дня стало очевидно, что выявленные в ходе мониторинга проблемы являются частью масштабной схемы, направленной на изменение итогов выборов. Многочисленные сообщения о сборе личных данных и конфискации удостоверений личности до выборов оказались частью этой схемы, привел сегодня телеграм-канал Tbilisi life сообщение коалиционной миссии.

Во время выборов были зафиксированы случаи, когда в бюллетенях уже была отметка в пользу правящей партии, массово выдавались по два и более бюллетеней одному избирателю, применялись такие методы, такие как нарушение системы верификации и процедуры маркировки. Все это позволило партии "Грузинская мечта" обеспечить решающее количество голосов, сказано в сообщении.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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