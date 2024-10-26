Экзитполы показали противоречивые данные об итогах выборов в Грузии

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Оппозиция набрала на выборах 51,9% голосов по результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, в день когда проходили парламентские выборы в Грузии, сообщалось о насилии на ряде избирательных участков. Наблюдатели в Грузии подали более 30 жалоб на нарушения в ходе голосования на парламентских выборах, в числе которых нарушения тайны голосования, препятствия мониторингу и случаи выдачи избирателю больше одного бюллетеня.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

После закрытия участков в Грузии обнародованы итоги голосования по данным экзитполов. По данным исследования, которое проводила компания Edison Research по заказу телекомпании "Мтавари архи", за правящую партию "Грузинская мечта" на парламентских выборах проголосовали 40% избирателей.

Оппозиция, которая преодолела пятипроцентный барьер набрала в сумме 51,9%. В частности, альянс "Единство" ("Единое национальное движение", Стратегия Агмашенебели, Европейская Грузия) и альянс "Коалиция ради перемен" ("Ахали", "Гирчи" и "Дроа") – набрали по 16,7%, альянс "Сильная Грузия" ("Лело", "Площадь Свободы", "Граждане") - 10,3%, также по данным опроса избирателей прошла в парламент и партия Георгия Гахарии "За Грузию" – 8,2%. Остальные участники выборов, согласно опросу, не преодолели пятипроцентный барьер, следует из данных на сайте телекомпании.

По данным экзитпола Gorbi, который проводился по заказу проправительственной телекомпании "Имеди", "Грузинская мечта" победила с 56,1% голосов. Также, по данным этого опроса, в парламент прошли три оппозиционных альянса: "Коалиция ради перемен" – 12,6%, "Единство" – 11,6% и "Сильная Грузия" – 7 %, указано на сайте "Имеди".

При подсчетах обе исследовательские компании не учитывали голоса проживающих за рубежом избирателей, подчеркнуло JamNews.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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