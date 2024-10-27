Наблюдатели рассказали о различных нарушениях в ходе голосования на выборах в Грузии

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На наблюдателей от мониторинговой миссии "Мой шаг" на ряде избирательных участков оказывалось давление, одного из них даже пришлось эвакуировать из-за угроз. На других участках наблюдателям пытались помешать следить за ходом голосования.

Как писал "Кавказский узел", в окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research, оппозиция набрала на выборах 51,9% голосов. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%. ЦИК по результатам подсчета данных с 70% участков сообщил о 52,9% у "Грузинской мечты". Какие партии и альянсы могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Парламентские выборы в Грузии проходили на фоне давления на неугодных, сообщила вечером 26 октября миссия наблюдателей за выборами «Мой голос».

По данным наблюдателей, на одном из избирательных участков в Марнеули (регион Квемо Картли) в целях безопасности, так как была угроза физической расправы, было принято решение эвакуировать наблюдателя от миссии. Специально мобилизованные группы действовали в различных районах города, угрожали наблюдателям миссии, мешали их передвижению.

Из участка №49 в Марнеули наблюдателей выгнали. Один их них зафиксировал ряд нарушений, в том числе несоответствие данных, указанных в документах, данный в удостоверениях личности. Кроме того, на участке были представители мониторинговой организации "Политик и правовой обсервер", которые мешали работе комиссии и пытались влиять на процесс голосования. На участке №14 в том же Марнеули избирателю выдали бюллетень с уже проставленной отметкой у номера 41, под которым в выборах участвует "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Наблюдатели сообщили о случаях применения насилия на участках в Тбилиси. На одном из них подвергся давления наблюдатель от "Моего голоса".

Среди нарушений миссия также упоминает ошибки в личных номерах (в Грузии каждому гражданину присвоен личный номер) в Марнеули и Гардабани (регион Квемо Картли). «Предположительно, это происходило при участии членов комиссии. Также подтверждается массовое изъятие документов, удостоверяющих личность, перед выборами, что является преступной схемой фальсификации выборов», - говорится в сообщении миссии, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

В Марнеули, по данным наблюдателей, также зафиксировано множество случаев повторного голосования и отсутствие маркировки проголосовавшим избирателям. В частности, в 50 случаях не проверили маркировку избирателя перед голосованием, без нанесения маркировки избиратели проголосовали на 32 участках, тайна голосования нарушена на 22 участках, на 98 участках присутствовали неуполномоченные лица, на 31 участке зафиксированы случаи физического противостояния или угроз. Нарушения в работе аппаратов для электронного голосования выявлена на 62 участках, также на 62 участках затягивался процесс голосования из-за непонимания избирателями процедуры голосования. На 32 участках наблюдателями от миссии ограничили право мониторинга.

В Зугдидском округе (регион Самегрело) на участке № 30 произошла драка. В Батуми семь избирателей не допустили к голосованию на участке №71, поскольку они получили документы, удостоверяющие личность, после 8 октября. На этом основании члены комиссии сочли их недействительными.

Во всех регионах страны, в том числе и в Тбилиси, зафиксировали, что после голосования по переносной урне ее возвращают на участки с поврежденной пломбой или без нее, а в ряде случае количество бюллетеней в ней было меньше необходимого.

В списке избирателей на избирательном участке № 35 в Озургети (регион Гурия) значится 30 избирателей, голосующих посредством переносной урны. «Соответственно, с участка было отправлено 30 бюллетеней. Но урну вернули на участок с 18 голосами и 10 неиспользованными бюллетенями. Испорченных бюллетеней не наблюдалось. Подана жалоба», - сообщает миссия «Мой голос».

Переносную урну на участке №23 в Рустави (регион Квемо Картли) дважды вывозили за границы участка. На участке №29 в Мцхете (регион Мцхета-Мтианети) со временем обесцвечивалась маркировочная жидкость и ее невозможно было определить специальной аппаратурой. На участке №27 в Мцхете председатель участковой комиссии выгнал представителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», предположительно, главу районной администрации из-за контроля избирателей. Несмотря на это, он вернулся на участок, чтобы проголосовать. При этом у него не проверили маркировку, выдали избирательный бюллетень, после чего он ушел. На участке №8 в Кобулети (Аджария) члены комиссии обычно сами помещают бюллетень в машины для подсчета голосов. Также зафиксирован факт совместного входа трех избирателей в кабину и голосования. В Хашури (регион Шида Картли) на участок №30 зашел человек без документов, удостоверяющих личность, и у членов комиссии выяснял, приняли ли участие в голосовании конкретные лица. Позже выяснилось, что это был представитель мэра в селе Цхрамуха. На участке №16 в Кутаиси (регион Имерети) представитель «Грузинской мечты» проводил агитацию.

"Происходящее сегодня и в предыдущие дни мне подсказывает. что победителем будет названа "Грузинская мечта", это приведет к глубокому и долгому политическому кризису в стране с массовыми акциями протеста и задержаниями. А после успокоения внутреннего положения "ГМ" приступит к выполнению обещаний, среди них - запрет нарушающих правила оппозиционных партий", - считает автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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