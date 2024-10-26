337 жалоб поступили в избиркомы Грузии

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В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб. На сообщения наблюдателей о нарушениях в Марнеули отреагировала президент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Избирком аннулировал результаты голосования на участке №69 в Марнеули, где зафиксирован вброс бюллетеней. Полиция начала расследование по статье о фальсификации выборов.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research, оппозиция набрала на выборах 51,9% голосов. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%. ЦИК по результатам подсчета данных с 70% участков сообщил о 52,9% у "Грузинской мечты". Какие партии и альянсы могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб. В основном по вопросам - нарушение тайны голосования, нарушение правил маркировки, факты, произошедшие за пределами избирательного участка, нарушение правил агитации и нарушение прав наблюдателя или представителя партии, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на данные Центризбиркома Грузии.

В Марнеули еще на одном участке, № 22, зафиксирован случай вброса бюллетеней. Член комиссии вбросил более 20 бюллетеней и выдворил нашего наблюдателя с участка, сообщила в эфире "Мтавари архи" исполнительный директор "Справедливых выборов" Нино Долидзе.

На четвертом избирательном участке в Марнеули избили наблюдателя от НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Георгия Гоциридзе. Он обнаружил, что один человек несколько раз проголосовал по различным паспортам и выразил протест. На участок была вызвана скорая помощь, сообщила сегодня компания "Формула".

Председатель избиркома этого участка Мурад Майсурадзе заявил, что на участке Гоциридзе никто не трогал, и он ничего не знает о том, что происходило за пределами участка. По словам Майсурадзе, Гоциридзе напал на члена комиссии, которого доставили в клинику. "Избиратель прошел регистрацию вместе с ребенком. Гоциридзе без причины сделал замечание, что они не прошли регистрацию. Потом вышел, налетел на члена комиссии, тому человеку стало плохо, вызвали скорую. Повторяю, на участке Гоциридзе никто физически не трогал", - привело слова Майсурадзе "Интерпрессньюс".

На нарушения в Марнеули отреагировала президент. "Стыдно, стыдно и аморально использовать этническое меньшинство (в Марнеули в основном проживают азербайджанцы, - прим. "Кавказского узла") для фальсификации выборов", - написала Саломе Зурабишвили в социальной сети, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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