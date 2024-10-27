Выборы в Грузии отметились насилием в адрес журналистов

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Не менее 25 журналистов пострадали в результате нападений во время освещения голосования на выборах в парламент на избирательных участках в Тбилиси, Кахети, Марнеули, Рустави и других регионах Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Наблюдатели от мониторинговой миссии "Мой шаг" рассказали, что на ряде избирательных участков на них оказывалось давление, одного из них даже пришлось эвакуировать из-за угроз. На других участках наблюдателям пытались помешать следить за ходом голосования. Сегодня стало известно о нападении на ночной клуб в Зугдиди, администрация которого организовала вечеринку для избирателей, отдавших свои голоса за оппозиционеров.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research, оппозиция набрала на выборах в парламент Грузии 51,9% голосов. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%. Какие партии и альянсы могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

26 октября, во время выборов в парламент, в Грузии на избирательных участках произошел ряд нападений на журналистов, освещавших ход голосования. Всего зафиксировано как минимум 13 случаев оскорблений и нападений на журналистов. В результате пострадали не менее 25 сотрудников СМИ, сообщила организация "Центр медиа, информации и социальных исследований".

Так, в Глданском районе в Тбилиси устным оскорблениям со стороны неизвестных подвергся репортер издания "Публика" Миндия Габаидзе, один из нападавших заявил, что является сторонником "Грузинской мечты". В районе Исани в Тбилиси было совершено нападение на съемочную группу телеканала "Пирвели", нападавшие повредили оборудование, на оператора Паату Хачидзе напали со спины, привел сегодня JAMnews сообщение организации.

На седьмом избирательном участке в Марнеули устным оскорблением подверглись журналисты "Радио Марнеули" Владимир Чхитунидзе и Тико Давадзе. Они заявили, что это был сторонник "Грузинской мечты", который назвал их иностранными агентами.

На 71-м участке председатель избирательного участка запретил журналисту "Радио Марнеули" вести съемку.

На 33-м избирательном участке в Рустави устным оскорблениям подвергся журналист Давид Мчедлидзе, также у него пытались отобрать телефон. Инцидент произошел после того, как журналист попытался снять на видео неизвестных, которые, по его словам, регистрировали прибывших на участок избирателей.

В Телавском район в селе Квемо Ходашени около 16-го избирательного участка было совершено нападение на съемочную группу телеканала "Пирвели". Инцидент произошел после того, как оператор телекомпании заснял факты давления и подкупа избирателей. Журналисты считают, что нападение совершили сторонники "Грузинской мечты".

В Кахети нападению подверглись журналисты телеканала "Мтавари" Ия Гулиашвили и Леван Двали. Съемочной группе не дали возможности снимать.

В Батуми члены съемочных групп телеканалов "Мтавари" и "Формула" подверглись оскорблениям, их не впустили на 17-й избирательный участок.

Сторонники "Грузинской мечты" совершили нападение на журналиста Сnews на избирательном участке в Кутаиси № 2. Их возмутило, что журналист обнаружил списки, в которых те фиксировали личные данные избирателей.

В Ахметском районе на избирательном участке № 11 координаторы "Грузинской мечты" отобрали телефон у журналиста "Мтис амбеби" Гелы Мтивлишвили, а также подвергли его устным оскорблениям.

Сторонники "Грузинской мечты" также угрожали журналистке телеканала "Пирвели" Тамте Доленджашвили, что отправят ее в тюрьму из-за того, что она села в микроавтобус в Батуми, чтобы поговорить с находящимися там координаторами "Грузинской мечты". Кроме того, журналистку заперли в микроавтобусе и не выпускали из него.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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