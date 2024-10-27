Клуб в Зугдиди подвергся нападению за поддержку оппозиции

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Несколько десятков человек совершили нападение на ночной клуб "Бьяминоли" в Зугдиди, администрация которого организовала вечеринку для избирателей, отдавших свои голоса за оппозиционеров.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. Наблюдатели от мониторинговой миссии "Мой шаг" рассказали, что на ряде избирательных участков на них оказывалось давление, одного из них даже пришлось эвакуировать из-за угроз. На других участках наблюдателям пытались помешать следить за ходом голосования.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research, оппозиция набрала на выборах в парламент Грузии 51,9% голосов. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%. Какие партии и альянсы могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Сегодня ночью в Зугдиди подвергся нападению ночной клуб "Бьяминоли", принимавший участие в масштабной кампании по поддержке оппозиционных партий в выборах. Клуб организовал вечеринку для избирателей, отдавших свои голоса за оппозиционеров. Во время мероприятия неизвестные стали оскорблять посетителей клуба, а затем попытались ворваться в клуб, передал сегодня телеграм-канал "Жизнь Тбилиси".

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек на улице. Они ведут себя агрессивно, движение на проезжей части заблокировано.

В публикации уточняется, что администрация клуба выступает за евроатлантическую интеграцию Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что 26 октября несколько десятков человек совершили нападение на офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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