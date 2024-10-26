Нападение на офис "Единого нацдвижения" совершено в Тбилиси

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Несколько десятков человек совершили нападение на офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, в день когда проходили парламентские выборы в Грузии, сообщалось о насилии на ряде избирательных участков. В частности, травмы головы и живота получила представитель оппозиционной коалиции "Единство ради спасения Грузии" Мариам Долидзе во время нападения на избирательном участке в Тбилиси. Помощь врачей потребовалась пострадавшим в результате драки на избирательном участке в грузинском селе Кызыладжло. Наблюдатели в Грузии подали более 30 жалоб на нарушения в ходе голосования на парламентских выборах, в числе которых нарушения тайны голосования, препятствия мониторингу и случаи выдачи избирателю больше одного бюллетеня.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Нападение совершено на центральный офис оппозиционной партии «Единого национального движения» (ЕНД) в Тбилиси. В партии утверждают, что на территорию штаб-квартиры ворвались сторонники «Грузинской мечты», вооруженные деревянными палками и дубинками. Они прибыли к офису "Единого национального движения" на автомобилях и спровоцировали массовую драку. Полиция прибыла на место, когда нападавшие уже скрылись, сообщает агентство "Грузия Online".

Нападавших было до 150 человек. Они приехали к зданию примерно на 20 машинах, ворвались внутрь и стали наносить физические и словесные оскорбления находящимся там людям, сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой га председателя политсовета оппозиционной партии Левана Бежашвили.

"Они зашли с дубинками, вооруженные разными предметами… Несколько человек получили травмы", - приводятся в публикации его слова. В партии возложили ответственность за произошедшее на правящую «Грузинскую мечту».

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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