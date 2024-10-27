Оппозиционная коалиция отказалась от депутатских мандатов в парламенте Грузии

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Грузинская "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент по итогам голосования, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадали не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Центризбирком Грузии озвучил предварительные данные об итогах голосования, полученные в результате обработки 99,968% голосов - с 3110 из 3111 участков, передал корреспондент "Кавказского узла". Согласно этим данным, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" получила 53,056% голосов, за нее проголосовали 957 960 избирателей.

Оппозиционная "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее") набрала 201 807 голосов (11,177%), "Единство ради спасения Грузии" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков) - 177 892 голоса (9,852%), коалиция "Сильная Грузия" (партии "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы") – 162 459 голосов (8,998%), партия "За Грузию" - 148 570 голосов (8,228%). Остальные участники выборов не смогли получить необходимые пять процентов голосов для прохождения в парламент.

"Коалиция за перемены", чьи представители, указанные в первой двадцатке партийного списка, потенциально прошли в парламент нового созыва, сегодня вечером официально отказались от депутатских мандатов, объявив, что выборы нелегитимны, а власть узурпирована. «Мы отказываемся от своих мандатов», - заявила возглавляющая партийный список Нана Малашхия, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь, один из лидеров коалиции Ника Гварамия объявил о намерении защитить голоса своих избирателей и волеизъявление народа.

Другие оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный избирательный барьер на выборах, также отказались признавать их итоги. Сегодня президент Саломе Зурабишвили проводила консультации с этими партиями и неправительственными организациями, проводившими мониторинг голосования.

Комментируя проведение консультаций, лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава сообщила, что оппозиция ждет «поручение» от народа, как ей действовать дальше, передал корреспондент "Кавказского узла".

Выборы в Грузии прошли на фоне острого противостояния между правящей партией и оппозицией, парламентом и президентом, и эти выборы сравнивали с референдумом за или против вступления Грузии в Евросоюз, говорится в обнародованном сегодня видеоролике издания JAMnews.

Правящую партию "Грузинская мечта" считают пророссийской, оппозиция давно утверждает, что "Грузинская мечта" ведет страну в сторону России. При этом, согласно опросам, подавляющее большинство жителей Грузии поддерживает Запад и вступление страны в ЕС и НАТО, сообщило издание.

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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