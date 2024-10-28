Протестующие перекрыли проспект в центре Тбилиси

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Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционная "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент Грузии по итогам голосования на выборах, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными. Другие оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный избирательный барьер на выборах, также отказались признавать их итоги. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы нелегитимны и не отражают волеизъявление народа.

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Жители Грузии, не согласные с озвученными итогами выборов, вышли на массовый митинг в Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. В акции участвуют тысячи людей, сообщает на своем сайте телеканал "Пирвели".

На месте митинга установлена ​​сцена для выступлений политиков, активистов и простых граждан. Ожидается, что президент Саломе Зурабишвили также прибудет на территорию, прилегающую к парламенту Грузии, говорится в публикации.

У оппозиции "большая поддержка в обществе", это продемонстрировали прошедшие выборы, указал сегодня автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi. "Конечно, они могут вывести своих сторонников, да и пойти на штурм парламента способны. А кто в этом сомневается? С другой стороны, имхо, "Мечта" отступать не будет. Некуда!" - написал он в посте "Президент Грузии ожидаемо призвала оппозицию к беспорядкам. Сила "брутов" - в неожиданности".

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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