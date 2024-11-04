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18:40, 4 ноября 2024

Участники протестов перекрыли проспект в центре Тбилиси

Участники акции. Тбилиси, 4 ноября 2024 г. Фото: Давида Пипиа Телеграм канал JAMnews https://t.me/jamnewsru/20043

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники оппозиции, требующие провести повторные выборы в парламент Грузии, провели шествие по улицам Тбилиси и перекрыли проспект около здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

В центре Тбилиси прошло шествие с требованием аннулировать результаты парламентских выборов и провести повторные выборы. Участники шествия дошли до здания парламента, где планируется митинг, на котором лидеры оппозиции озвучат дальнейшие планы.

В шествии участвовали около тысячи человек. Они шли с транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза и скандировали «Грузия!». Шествие прошло без инцидентов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Перед зданием парламента собрались несколько сотен человек, они перекрыли транспортное движение на проспекте Руставели. У здания парламента мобилизована полиция и дежурит бригада скорой помощи.

«Мы не остановимся ,пока не добьемся проведения повторных выборов. Эти выборы у нас украли», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Нана.

Напомним, 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны представителей партий, участвовавших в выборах. На следующий день прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела.

Сегодня наблюдательная миссия «Мой голос» призвала прокуратуру расследовать действия руководителей ЦИК в связи с массовыми нарушениями на парламентских выборах.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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