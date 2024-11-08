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21:03, 8 ноября 2024

Арестован подозреваемый в покушении на главврача больницы в Карачаевске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Карачаевске арестовал подозреваемого в покушении на главврача больницы Динислама Айдинова, мотивом названа личная неприязнь из-за увольнения.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 октября главврач Центральной больницы Карачаевского района Динислам Айдинов был обстрелян около своего дома в селе имени Коста Хетагурова и получил пулевое ранение. В больнице его прооперировали и поместили в реанимацию. По данным следствия, в покушении участвовал один человек, который несколько раз выстрелил в главврача из ружья и ушел, посчитав Айдинова убитым. Покушению на главврача больницы Карачаевского района Динислама Айдинова предшествовал его конфликт с одним из бывших представителей руководства клиники и проверки, во время которых в работе врачей были найдены нарушения, рассказали коллеги Айдинова.

Карачаевский районный суд Карачаево-Черкесии арестовал на один месяц и 19 дней подозреваемого в вооруженном нападении на главного врача Карачаевской Центральной районной больницы, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру республики.

43-летний житель  Карачаевска подозревается в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). По версии следствия, мотивом стала "личная неприязнь к потерпевшему, обусловленная увольнением из больницы", говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. 

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Автор: "Кавказский узел"

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