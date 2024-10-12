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13:01, 12 октября 2024

Коллеги связали покушение на врача в Карачаево-Черкесии с его работой

Динислам Айдинов. Кадр видео канала КЧГУ https://rutube.ru/video/2d4e96ed54ccdbce6f5fe4439e8c51f7

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Покушению на главврача больницы Карачаевского района Динислама Айдинова предшествовал его конфликт с одним из бывших представителей руководства клиники и проверки, во время которых в работе врачей были найдены нарушения, рассказали коллеги Айдинова.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 октября главврач Центральной больницы Карачаевского района Динислам Айдинов был обстрелян около своего дома в селе имени Коста Хетагурова и получил пулевое ранение. В больнице его прооперировали и поместили в реанимацию. По данным следствия, в покушении участвовал один человек, который несколько раз выстрелил в главврача из ружья и ушел, посчитав Айдинова убитым.

Раненого Айдинова перевезли в Краснодар, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» родственница врача на условиях анонимности. "Пока никого не задержали. Динислама увезли в Краснодар, состояние стабильно тяжелое, больше информации пока нет. 2 октября его забрали на вертолете, был без сознания, матери плохо", - рассказала она.

Коллеги раненого врача полагают, что покушение на него могло быть связано с проверкой деятельности Минздрава региона контролирующими структурами. "Динисламу около 34 лет. Недавно назначен главным врачом объединенной городской и районной больницы Карачаевского района. Место работы - город Карачаевск. До этого был главным врачом республиканской станции переливания крови. Является близким родственником главы КЧР Рашида Темрезова", - рассказал на условиях анонимности сотрудник Минздрава республики, отметив, что в должности главврача станции Айдинов "был скромным, незаметным врачом".

По его словам, у Айдинова, когда он был назначен главврачом районной больницы, был конфликт с одним из бывших руководителей медучреждения, который ранее находился на этой должности по протекции родственника высокопоставленного чиновника республиканского уровня.

Прежний представитель руководства, по словам сотрудника Минздрава, "разрушил эту больницу, вывел более 250 млн рублей" вместе со своим покровителем. "В период пандемии COVID 2020-2022 годов они вывели еще большие суммы. Когда эта информация начала просачиваться, [одного из руководителей больницы] убрали, и на его место пришла женщина. Она разобралась в ситуации, и разразился скандал, после чего ее убрали, а на ее место назначили Айдинова", - рассказал сотрудник Минздрава.

Он отметил, что до начала работы Айдинова главврачом в больнице была проведена проверка сотрудниками республиканского казначейства, в результате которой обнаружили нарушения, допущенные ранее.

"Не знаю, по чьей инициативе, но из Минфина и Счетной палаты были проведены повторные проверки, которые выявили еще больше нарушений, что привело к скандалу. Министра здравоохранения КЧР Казима Шаманова сняли, и я уверен, что это последствия последней проверки. Знаю точно: скандал хотят замять, представляя ситуацию как внутренние разногласия главврача с заместителями или грабеж. Даже пытались обвинить наркоманов", - рассказал источник.

Казим Шаманов был освобожден от должности министра здравоохранения Карачаево-Черкесии в июне 2024 года после девяти лет работы на этой должности. На его место назначена Динара Камурзаева, ранее занимавшая должность министра труда и социального развития, сообщило 21 июня РИА Новости.

Другой коллега Айдинова сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что после покушения на врача была задержана его заместитель. "Заместителя главного врача держали в отделе полиции всю ночь, пытаясь повесить на нее это покушение. У правоохранителей есть фото и видео предполагаемого киллера с камеры наблюдения: рост примерно 160 см, в капюшоне, типичная походка кавказца, из-под куртки виден предмет, похожий на ружье, с рюкзаком и прочим", - сказал он.

По состоянию на 12.40 мск 11 октября, управление СКР не опубликовало на своем сайте новую информацию о ходе расследования покушения на Айдинова.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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