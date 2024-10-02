Стали известны подробности покушения на врача в Карачаево-Черкесии

02 октября 2024, 09:30

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Человек, стрелявший из ружья в главврача больницы Карачаевского района, пытался убить его, начаты поиски подозреваемого, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 октября главврач Центральной районной больницы в Карачаевске Динислам Айдинов был обстрелян и получил пулевое ранение. Айдинов потерял много крови, в больнице его прооперировали и поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело в связи с нападением на главврача районной больницы возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщило 1 октября управление СКР по Карачаево-Черкесии.

По данным следствия, инцидент произошел в селе имени Коста Хетагурова, в покушении участвовал один человек, который несколько раз выстрелил в главврача из ружья. "Полагая, что нанесенные ранения являются смертельными, фигурант скрылся с места происшествия", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства преступления и местонахождение подозреваемого, отмечается в сообщении.

Выстрелы около дома Динислама Айдинова услышали соседи. После инцидента они позвонили в полицию и сообщили, что на улице лежит раненый мужчина. На месте преступления была обнаружена картечь, Айдинов получил ранение в грудь, сообщил 1 октября "Коммерсант".

"По неофициальным данным, у него повреждено левое легкое и сломана плечевая кость. Медики определяют состояние Динислама Айдинова как стабильно тяжелое", - говорится в публикации.

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