Динислам Айдинов, стоп-кадр видео канала КЧГУ https://rutube.ru/video/2d4e96ed54ccdbce6f5fe4439e8c51f7/

01 октября 2024, 09:01

Главврач ЦРБ Карачаевска получил ранение в результате покушения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое неизвестных в масках произвели минувшей ночью несколько выстрелов в главврача больницы в Карачаевске Динислама Айдинова, после чего в тяжелом состоянии он был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), главврач Центральной районной больницы в Карачаевске получил ранение в результате стрельбы.

Главврач был доставлен в больницу, передал сегодня телеграм-канале Mash Gor со ссылкой на ЕДДС.

Главврачом ЦБР Карачаевска является Динислам Айдинов, по данным источников, в него стреляли двое в масках. Айдинов потерял много крови, его прооперировали, он находится в реанимации. Главврач потерял много крови, но угрозы жизни нет. Его состояние стабильно тяжёлое, сообщил сегодня на своем сайте телеканала РЕН ТВ.

На 09.00 мск 1 октября на сайте МВД по Карачаево-Черкесии и на сайте следственного управления СКР по республике нет сообщений о перестрелке, в результате которой был ранен Динислам Айдинов.

"Кавказский узел" сообщал, что депутат парламента Кабардино-Балкарии, главврач Республиканской клинической больницы Хадис Боттаев был убит 5 декабря 2015 года в своем доме в селе Хасанья. Предположительно, несколько человек расстреляли спящего Боттаева из огнестрельного оружия. В декабре 2016 года правоохранительные органы Кабардино-Балкарии обратились к жителям республики с просьбой помочь раскрыть убийство Хадиса Боттаева.

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Примечание:

"МВД сообщило о семи убитых в перестрелке в Карачаево-Черкесии", "Человек убит в перестрелке с силовиками в Карачаево-Черкесии", "Нападение на полицейских произошло в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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