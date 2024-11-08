Житель Ингушетии обвинен в подготовке взрыва на нефтебазе

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Магасский суд арестовал на три месяца Рамазана Экажева по делу об обороте взрывных устройств и подготовке взрыва на нефтебазе.

Магасский районный суд в Ингушетии избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца местному жителю Рамазану Экажеву. Он обвинен в хранении взрывных устройств и подготовке к взрыву на нефтебазе, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, 28-летний Экажев обвиняется в незаконном приобретении, перевозке и хранении самодельного взрывного устройства с осколочным поражением направленного действия мощностью не менее 2 килограммов в тротиловом эквиваленте в составе группы лиц по предварительному сговору. Также ему вменяют приготовление к подрыву нефтебазы.

"По ходатайству следствия Экажев арестован на 3 месяца", - приводятся в публикации слова представителя пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее ФСБ отчиталась о задержании шести жителей Ингушетии, которые готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже.

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