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16:24, 8 ноября 2024

Житель Ингушетии обвинен в подготовке взрыва на нефтебазе

Магасский районный суд в Ингушетии. Фото: https://vk.com/magassud

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магасский суд арестовал на три месяца Рамазана Экажева по делу об обороте взрывных устройств и подготовке взрыва на нефтебазе.

Магасский районный суд в Ингушетии избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца местному жителю  Рамазану Экажеву. Он обвинен в хранении взрывных устройств и подготовке к взрыву на нефтебазе, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. 

По версии следствия,  28-летний Экажев обвиняется в незаконном приобретении, перевозке и хранении самодельного взрывного устройства с осколочным поражением направленного действия мощностью не менее 2 килограммов в тротиловом эквиваленте в составе группы лиц по предварительному сговору. Также ему вменяют приготовление к подрыву нефтебазы.

"По ходатайству следствия Экажев арестован на 3 месяца", - приводятся в публикации слова представителя пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее ФСБ отчиталась о задержании шести жителей Ингушетии, которые готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже.

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Автор: "Кавказский узел"

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