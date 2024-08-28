Силовики отчитались о предотвращении терактов в Ингушетии

28 августа 2024, 10:28

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Задержаны шесть жителей Ингушетии, которые готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже, заявила ФСБ. Трое задержанных арестованы, сообщил Следком.

В Назрани и селе Кантышево задержаны шесть местных жителей – "приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации", сообщила сегодня на своем сайте ФСБ.

По версии силовиков, мужчины планировали "диверсионно-террористические акции" в отношении сотрудников силовых структур Ингушетии, а также религиозных объектов. "В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Сунжа", - говорится в сообщении.

По адресам проживания задержанных и в оборудованном ими схроне найден самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления такого устройства, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, а также "электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств", отмечается в публикации.

"Задержанные дали признательные показания", - заявило ведомство.

В отношении трех задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к теракту, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу СКР РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует агентство сообщение ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 27 июля в дагестанском Каспийске были задержаны трое местных жителей. Двое из них, по версии следствия, были сторонниками террористической организации и при помощи третьего участника планировали взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в месте скопления полицейских. Следствие заявило, что перед этим мужчины решили последовать примеру боевиков, устроивших теракты в Махачкале и Дербенте.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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