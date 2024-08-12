Стали известны подробности дела подозреваемых в подготовке теракта жителей Каспийска

12 августа 2024, 03:46

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Жители Каспийска Мухаммад Рамазанов и Гусейн Абдуллаев были сторонниками террористической организации, они решили бороться против "неверных" и силовиков. Вместе с Рашидом Карибовым они планировали совершить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в месте скопления полицейских, но были задержаны, сообщило следствие.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля в Каспийске были задержаны трое местных жителей. Следствие считает, что они готовили теракты, в том числе – в православном храме. На допросе задержанные сообщили, что планировали взорвать в городе Казанскую церковь. 28 июля суд поместил их под арест на два месяца.

Следствие сообщило подробности расследования дела троих жителей Каспийска, которые планировали совершить террористический акт. 19-летний Мухаммад Рамазанов, 22-летний Гусейн Абдуллаев и 34-летний Рашид Карибов решили последовать примеры боевиков, устроивших теракты в Махачкале и Дербенте 23 июня, и напасть на православный храм и полицейских, пишет сегодня, 12 августа "Коммерсант" в материале "В храм с "коктейлем Молотова".

По данным следствия, Абдуллаев и Рамазанов работали грузчиками на складе транспортной компании в Каспийске. Оба были приверженцами признанной террористической и запрещенной в России организации "Ахлю-Сунна валь-Джамаа". Пообщавшись, они решили бороться против "неверных" и "творящих беззаконие" силовиков и стали искать соратников. При этом Рамазанов признал Абдуллаева (исламское имя Абу Сумая) своим амиром и принес ему присягу.

В качестве соратника они выбрали Рашида Карибова, который также работал в упомянутой транспортной компании. В ходе расследования выяснилось, что Карибов отслужил в армии, работал водителей грузового автомобиля, был судим за наркотики и несообщение о преступлении. Последнее дело касалось знакомого Карибова, который собирался поехать в Сирию и вступить в подразделение "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Он звал с собой Карибова, но тот отказался. Вину в несообщении о преступлении он признал, за что ему был выписан штраф в 30 тысяч рублей.

Трое молодых людей стали общаться, они совершали намаз в молельной комнате транспортной компании, избегая посещать городские мечети. В январе Карибова уволили за позднее возвращение из рейса, он устроился на другую работу, но связи с соратниками не терял.

В конце июня все трое поехали в рейс в Грозный, по дороге Абдуллаев и Рамазанов предложили Карибову отправиться "на джихад". Тот согласился. На обратном пути Абдуллаев, который был признан амиром группы, купил три ножа.

Первоначально молодые люди планировали ехать в Сомали, но у них не было загранпаспортов. Тогда они решили, по данным следствия, совершить теракт в Каспийске. По предложению Рамазанова они купили в хозяйственных магазинах компоненты для бомбы, серную кислоту по просьбе Рамазанова купила его сестра.

Следствие считает, что они планировали взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери или совершить взрыв в месте скопления сотрудников полиции. Рассматривался также вариант поджога церкви. Они изучали территорию вокруг храма, расположение камер видеонаблюдения, местоположение силовиков, охраняющих церковь, их вооружение и транспорт. Сдаваться они не планировали, решив умереть в бою.

Комментариями задержанных или их официальных представителей по поводу версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства («Исламское государство» запрещено на территории России)"*.

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