СИЗО, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

28 июля 2024, 12:29

Трое жителей Каспийска арестованы по делу о подготовке терактов

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Суд поместил под арест сроком на два месяца троих жителей Каспийска, которых силовики подозревают в подготовке серии терактов.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля в Каспийске были задержаны трое местных жителей. Следствие считает, что они готовили теракты, в том числе – в православном храме. На допросе задержанные сообщили, что планировали взорвать в городе Казанскую церковь.

Советский районный суд Махачкалы поместил под арест трех жителей Каспийска, которые ранее были задержаны силовиками по подозрению в подготовке терактов, сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

"Суд своими постановлениями избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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Примечание:

"Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии", "Комик извинился перед народом Дагестана за высказывания о никабах", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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