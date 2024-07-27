Опубликовано видео допроса задержанных в Каспийске

27 июля 2024, 16:01

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Задержанные в Каспийске сообщили во время допроса, что планировали взорвать в городе Казанскую церковь, для чего скупали компоненты взрывных устройств. Планировалось и нападение на сотрудников правоохранительных органов, следует из видео Национального антитеррористического комитета.

Как писал "Кавказский узел", трое жителей Каспийска готовили в Дагестане серию терактов, в том числе в зданиях правоохранительных органов и в православном храме. Подозреваемые задержаны, отчиталась ФСБ. 24 июля силовики провели обыски по ряду адресов в Каспийске, источники сообщили о задержаниях.

Национальный антитеррористический комитет опубликовал сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео допроса троих задержанных в Каспийске. На первых кадрах ролика показаны сами подозреваемые, каждый из них с руками за спиной, силовики ведут их по коридорам, сажают в машину. Затем на видео демонстрируется вывеска Центра по противодействию экстремизму по Дагестану.

Далее показаны кадры допроса подозреваемых, их лица размыты. Один из задержанных, молодой человек в голубой футболке с надписью adidas, заявил, что они решили, "что нужно делать джихад"

"Мы пришли к тому, что один из вариантов это церковь, взорвать церковь на Ленина, в конце Ленина напротив спортзала "Молот"", (как следует из сервиса "Яндекс. Карты" по адресу: улица Ленина, 1а в Каспийске располагается церковь Казанской иконы божьей матери, спортзал "Молот" находится вблизи нее, через перекресток, - прим. "Кавказского узла"), - рассказал он. Он сообщил, что они приобрели три ножа, чтобы напасть "на сотрудников".

Второй подозреваемый в черной футболке также подтвердил, что были планы нападения на церковь.

Третий подозреваемый, в черной футболке с надписью, сообщил, что покупал компоненты взрывных устройств и научился делать взрывные устройства по роликам в сети. "Мы планировали напасть на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить. Тех, кто работает в правоохранительных органах, в нашем кругу мы считали кяфирами (неверующими, - прим. "Кавказского узла") и считали, что их можно убить", - заявил он.

После этого на видео демонстрируются фотографии, на одной из них молодой человек идет рядом с женщиной в никабе, а также фотографии с места обысков.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

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